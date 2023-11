Risparmia con E.ON GasClick: l'alternativa al mercato tutelato a partire da 20€ al mese

Liberarsi dal mercato tutelato per il gas naturale è una scelta saggia, e la ricerca del fornitore giusto diventa essenziale. In questo contesto, E.ON emerge come una soluzione affidabile e conveniente, specialmente grazie alla sua tariffa promozionale denominata E.ON GasClick.

Questa offerta è progettata per soddisfare le esigenze delle famiglie, con un costo mensile che parte da soli 20,1 euro. Ciò è reso ancora più interessante dal prezzo competitivo della materia prima del gas, fissato a 0,6990 €/Smc.

Gli indiscutibili vantaggi offerti da E.ON GasClick

A partire dal 1 gennaio 2024, il panorama del mercato dell’energia subirà un significativo cambiamento con la cessazione del mercato tutelato.

Questo regime, che copre le forniture di gas naturale con prezzi e condizioni contrattuali definiti dall’autorità per l’energia, l’ARERA, lascerà spazio a nuove opportunità di scelta per i consumatori consapevoli.

In questo contesto, spicca l’offerta E.ON GasClick, progettata per fornire ai consumatori una soluzione di fornitura di gas a prezzi competitivi.

Il prezzo della componente Materia prima gas è particolarmente invitante, fissato a soli 0,6990 €/Smc.

Questa offerta si rivela particolarmente allettante per famiglie e microimprese che desiderano ottimizzare i propri costi energetici senza compromettere la qualità del servizio. La chiave di GasClick è la convenienza, con una spesa mensile che parte da soli 20,1 €/mese.

Questo fornitore si impegna a garantire la massima trasparenza riguardo ai prezzi associati ai suoi servizi.

Offre ai clienti una chiara visione dei costi coinvolti, in modo che possano prendere decisioni informate. Il prezzo della materia prima gas è di 0,6990 €/Smc, mentre il corrispettivo di commercializzazione al dettaglio è di 108 €/Punto di Riconsegna/anno.

E.ON GasClick va attivata online sulla pagina dedicata, accessibile tramite il link sottostante:

Dopo aver completato tutti i passaggi necessari, bisognerà attendere 45 giorni per l’attivazione definitiva della fornitura.

