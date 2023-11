Risparmia con Eni Plenitude senza aspettare la fine del mercato tutelato

Il mercato tutelato sta per concludersi, ma Eni Plenitude offre l’opportunità di agire in anticipo e iniziare a risparmiare immediatamente sulle bollette di luce e gas. Per coloro che sono ancora nel regime del Maggior Tutela, è possibile aderire alle tariffe Trend Casa di Eni Plenitude.

L’offerta parte da un costo energetico ridotto e uno sconto sul costo di commercializzazione e vendita, noto come contributo mensile indipendente dal consumo, che è una caratteristica di ogni tariffa.

Con Trend Casa, le persone attualmente nel mercato tutelato possono effettuare la transizione a Eni Plenitude e usufruire di tariffe indicizzate. Per quanto riguarda l’energia elettrica, il costo sarà basato sul PUN con un’aggiunta di 0,0132 €/kWh, mentre il costo per il gas si basa sul PSV con aggiunta di 0,1 €/Smc.

Queste due tariffe possono essere attivate comodamente online, direttamente sul sito web di Eni Plenitude.

Eni Plenitude: le nuove offerte luce e gas per risparmiare

Con l’opzione Trend Casa offerta di Eni Plenitude, coloro che si trovano ancora sotto il mercato tutelato possono accedere a tariffe indicizzate con le seguenti specifiche:

Per l’energia elettrica, il costo sarà basato sul PUN con un sovrapprezzo di 0,0132 €/kWh e costo di commercializzazione e vendita di 9 euro al mese.

Invece, per il gas il prezzo si baserà sul PSV con un sovrapprezzo di 0,1 €/Smc, insieme a un costo di commercializzazione e vendita di 5,28 euro al mese.

Grazie a queste due opzioni, puoi ridurre significativamente il costo dell’energia e ottenere bollette più leggere senza necessariamente dover ridurre i consumi.

L’attivazione del servizio Trend Casa di Eni Plenitude è completamente gratuita. Clicca sul link qui sotto e tieni a portata di mano le ultime bollette ricevute dal fornitore di servizi del mercato tutelato.

