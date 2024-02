Risparmia con la Carta PAYBACK AMEX: quota annuale gratuita e 100€ di sconto

Cerchi una carta di credito vantaggiosa sotto tutti i punti di vista? La Carta PAYBACK American Express è la migliore opportunità in questo momento, soprattutto perché combina i vantaggi del programma fedeltà PAYBACK con la sicurezza di American Express.

La quota annuale gratuita è uno dei migliori vantaggi. Quindi, niente costi nascosti, ma soltanto trasparenza a favore dei nuovi clienti.

Se attivi la carta entro il 19 febbraio 2024, avrai un ulteriore vantaggio: sconto di 100 euro direttamente in estratto conto se spendi entro tre mesi dalla data di attivazione almeno 250€.

Caratteristiche e vantaggi di Carta PAYBACK American Express

La Carta PAYBACK American Express offre anche tanti altri vantaggi. Ogni volta che spendi 2 euro, riceverai 1 Punto PAYBACK, che potrai raddoppiarli presso i partner del programma. Inoltre, potrai pagare tutte le spese a rate con interessi, che vengono calcolati con TAN al 12% e TAEG al 14,31%.

Se riesci a ottenere una carta supplementare gratuita, potrai accumulare ulteriori punti payback. Ci sono anche polizze assicurative, che proteggono i tuoi acquisti e se la carta dovesse essere illecitamente usata. Per richiedere la carta, però, devi soddisfare i seguenti requisiti:

maggiore età ;

; iscrizione al programma PAYBACK;

residenza in Italia;

conto corrente bancario o postale nel circuito SEPA;

reddito annuale lordo minimo di 000 euro.

Infine, con American Express Experiences potrai accedere in forma prioritari alle prevendite esclusive e ai posti riservati per gli eventi musicali più importanti. Non aspettare l’ultimo giorno utile per ottenere lo sconto di 100 euro: clicca sul bottone qui sotto e attiva la procedura di richiesta, che è facile e veloce.

