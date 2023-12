Risparmia con NeN: luce e gas a prezzo bloccato e sconto di 48 euro

NeN si presenta come la scelta più intelligente per gestire le bollette energetiche in un mercato ricco di offerte. La sua distintiva convenienza, trasparenza e impegno verso la sostenibilità lo collocano in una posizione di rilievo. Un vantaggio imperdibile per i nuovi clienti è lo sconto di 48 euro sulla loro fornitura.

Offerta imperdibile: prezzo fisso per 12 mesi con NeN

Il settore dell’energia, spesso ostico, viene reso accessibile grazie all’impegno di NeN nel far capire a tutti gli utenti in modo semplice e chiaro le sue intenzioni.

La stabilità finanziaria è garantita dalla possibilità di bloccare il costo dell’energia per un intero anno, eliminando le incertezze legate alle fluttuazioni di mercato.

Il lato “green” di NeN è un ulteriore punto a favore: l’operatore si rifornisce esclusivamente da fonti rinnovabili e compensa totalmente le emissioni di CO2.

L’applicazione NeN consente ai consumatori di monitorare il consumo energetico mensile, individuare i picchi di potenza e confrontare i dati nel tempo.

La personalizzazione è un tratto distintivo: rispondendo a poche domande, gli utenti possono creare il proprio “profilo energetico” e ricevere consigli su come rendere la propria abitazione più eco-friendly, contribuendo così alla sostenibilità ambientale.

Attivare NeN è semplice e veloce, avviene interamente online. La procedura consiste nella selezione della fornitura desiderata, che può essere di luce, gas o entrambe.

La rata può essere scoperta in pochi minuti. Con la promozione di benvenuto ScontoNeN, gli utenti godranno di uno sconto di 4 euro al mese per i successivi 12 mesi su ogni fornitura, assicurando un risparmio annuale di 48 euro.Inizio modulo.

