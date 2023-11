Risparmia con SelfyConto: il canone è gratis se hai meno di 30 anni

SelfyConto, conto corrente offerto da Mediolanum, è stato progettato per essere utilizzato sui dispositivi mobili. Totalmente digitale, la sua apertura può essere completata online in pochi minuti, garantendo una quota annuale gratuita per tutti nel primo anno e per gli under 30 fino a quando non compiono 30 anni.

In aggiunta a ciò, consente prelievi senza costi in Europa mediante la carta associata e offre la possibilità di effettuare transazioni quotidiane senza pagare commissioni.

Tutto quello che devi sapere sul conto SelfyConto di Mediolanum

SelfyConto offre un canone gratuito per tutti nel primo anno e per i titolari di età inferiore ai 30 anni. Al termine di questo periodo o al compimento del 30° anno di età, la tariffa mensile diventa 3,75€, ma è possibile azzerarla attraverso promozioni legate alla sottoscrizione di prodotti bancari.

Oltre ai prelievi senza costi, sono esenti da commissioni sia il canone associato alla carta di debito MasterCard sia tutte le operazioni comuni, tra cui bonifici, pagamenti F23, F24, MAV, RAV e addebiti utenze. La versione digitale della carta di debito è immediatamente disponibile all’apertura del conto, eliminando la necessità di aspettare che arrivi la versione fisica.

Come alternativa, SelfyConto offre la possibilità di optare per una carta di credito MasterCard. È possibile dilazionare i pagamenti su importi compresi tra 250€ e 2500€, e avete la libertà di scegliere il numero delle rate senza la necessità di presentare documenti o affrontare costi aggiuntivi.

La carta MasterCard dispone anche di un plafond di 1500€ e richiede un canone annuo di 12€. Inoltre, è fattibile associare una carta prepagata per acquistare, la quale può essere ricaricata istantaneamente dal conto corrente.

Le tre tipologie di carte consentono di stabilire limiti giornalieri per la spesa e il prelievo, di visualizzare rapidamente il PIN direttamente dall’applicazione quando necessario, di metterle temporaneamente in pausa e di ricevere notifiche istantanee per ciascuna transazione in entrata e in uscita.

