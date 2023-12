Risparmia con SelfyConto: il conto corrente gratuito per i giovani

SelfyConto si presenta come una soluzione ideale per i giovani sotto i 30 anni che cercano un conto corrente senza spese fisse. Il primo anno, infatti, è completamente gratuito per tutti i clienti. Il conto offre una carta di debito senza commissioni per prelevare nell’Eurozona.

Particolarmente vantaggioso è il canone, totalmente gratuito per i clienti sotto i 30 anni e per tutti nel primo anno.

Successivamente, superato il 30° anno o terminato il primo anno, il canone sarà di 3,75€ al mese, ma è possibile azzerarlo seguendo alcuni requisiti promozionali della banca, come la sottoscrizione di prodotti finanziari.

Cos’altro offre il conto SelfyConto?

I bonifici online sono anch’essi gratuiti, rendendo SelfyConto una scelta conveniente per chi gestisce le proprie finanze in modo digitale.

Gratis è anche la carta di debito MasterCard, con l’assenza di commissioni per i prelievi presso tutti gli ATM europei. Inoltre, è compatibile con i principali portafogli digitali e già disponibile in formato digitale all’apertura del conto.

La gestione del conto avviene interamente tramite l’app, scaricabile su dispositivi Apple, Android e Huawei.

SelfyConto supporta pagamenti digitali tramite Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay e Swatch Pay.

Un ulteriore incentivo è dato dalla possibilità di invitare amici, con premi sia per il titolare del conto che per l’amico invitato.

Mediante il programma Mediolanum ForYou Rewarding, è possibile ottenere voucher digitali di prestigiosi brand fino a 500€ per i primi cinque amici che apriranno il conto corrente entro il 27 dicembre 2023.

SelfyConto semplifica anche il pagamento di utenze, multe e bollettini attraverso una comoda foto al codice QR, facilitando l’operazione in modo istantaneo.

L’apertura del conto è rapida e intuitiva, permettendo di avere conto e carta pronti per l’uso in breve tempo.

