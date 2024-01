Risparmia e guadagna con Crédit Agricole: fino a 150 euro in buoni Amazon

Vuoi un conto corrente che ti consenta di risparmiare e guadagnare contemporaneamente? C’è l’offerta di Crédit Agricole che potrebbe essere quella giusta per te.

Se apri il conto online della banca, otterrai fino a 150 euro in buoni Amazon, il canone zero e la gestione completa del conto direttamente dallo smartphone. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa offerta che cambierà il modo in cui gestisci il tuo denaro.

Conto Crédit Agricole: digitale e con vantaggi reali

Completamente digitale, puoi aprire il conto di Crédit Agricole direttamente online; quindi, non devi presentarti in filiale per firmare tutta la documentazione.

La base di questo conto è la praticità: lo gestirai personalmente, ma se è necessario potrai affidarti ai consulenti professionali della banca. La parte migliore è che non devi preoccuparti del tuo vecchio conto, perché Crédit Agricole lo chiuderà in tua vece.

Se apri il conto entro il 29 febbraio 2024, oltre al canone zero hai la possibilità di ottenere fino a 150 euro in buoni Amazon. Come?

I primi 50 euro non appena effettui la prima transazione con la carta di debito VISA, i restanti 100 euro se paghi sempre con la carta prodotti o servizi dal valore complessivo di almeno 1.000 euro. I prelievi non vengono considerati.

La carta di debito VISA è vantaggioso anche per altri motivi. Innanzitutto, è gratuita i primi due anni, poi ti consente di pagare online e nei negozi fisici anche tramite i wallet digitali, ed offre modalità di sicurezza per i pagamenti online elevati, come il sistema Secure 3D.

Adesso che sai quanto è vantaggioso questo conto, devi soltanto cliccare sul bottone qui sotto e aprirlo:

Ricordati di farlo entro il 29 febbraio se vuoi avvantaggiarti del canone zero e dei buoni Amazon fino a 150 euro.

