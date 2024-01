Risparmia e guadagna con SelfyConto: offerta imperdibile al 5%

Banca Mediolanum presenta un’opportunità imperdibile per i nuovi clienti: SelfyConto, un conto corrente innovativo che offre numerosi vantaggi, tra cui un conto deposito con un rendimento straordinario.

Dal 10/01/2024, i nuovi clienti che accreditano il proprio stipendio possono godere di un rendimento annuo lordo del 5% sulle somme vincolate a 6 mesi, senza richiedere grandi investimenti. Basta vincolare anche solo 100 euro per beneficiare di questa promozione.

SelfyConto: i dettagli dell’offerta

Banca Mediolanum propone un deposito di durata di 6 mesi al tasso promozionale del 5% annuo lordo per chi apre SelfyConto entro il 31 marzo 2024.

L’accesso a questa vantaggiosa offerta è accessibile con un investimento minimo di 100 euro, fino a un massimo di 500.000 euro. Inoltre, i clienti mantengono la flessibilità di svincolare l’importo in qualsiasi momento senza perdere gli interessi maturati.

Per aderire all’offerta di Banca Mediolanum, basta seguire alcuni passaggi semplici:

Accedere al sito ufficiale SelfyConto e aprire il conto corrente entro il 31 marzo 2024. Accreditare lo stipendio entro il 30 giugno 2024. Dall’area privata del sito bancamediolanum.it o dall’app dedicata, è possibile aderire alla promozione e ottenere il tasso del 5% annuo lordo.

In alternativa, è possibile ottenere il modulo di richiesta presso il proprio Family Banker ed aderire all’offerta.

Progettato per rispondere alle esigenze di un pubblico giovane, SelfyConto offre canoni mensili gratuiti per i clienti under 30.

Questa agevolazione include una carta di debito senza costi, prelievi gratuiti nell’area euro e altri vantaggi. Il conto consente di gestire tutte le operazioni bancarie online e offre un’ampia gamma di prodotti e servizi finanziari, mantenendosi all’avanguardia con le ultime novità del mercato.

Per maggiori informazioni sulla promozione del conto deposito al 5%, visita il sito ufficiale di SelfyConto e approfitta di questa straordinaria offerta che scadrà il 31 marzo 2024.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.