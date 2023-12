Risparmia e guadagna con SelfyConto: ottieni voucher fino a 500€

SelfyConto, il conto corrente online di Banca Mediolanum, si presenta come un’opportunità vantaggiosa per chi desidera gestire il proprio denaro in modo semplice e senza costi aggiuntivi.

Questo conto a canone zero è particolarmente adatto a un pubblico giovane, poiché è gratuito fino ai 30 anni e, inoltre, elimina le commissioni per i prelievi in area Euro con carta di debito.

Al momento, SelfyConto presenta una nuova e allettante promozione che sarà attiva fino al 27 dicembre. La promozione consente ai titolari del conto di presentare i propri amici e di ricevere voucher digitali fino a 500€ per i primi cinque amici che apriranno un conto corrente. Questa iniziativa fa parte dell’operazione a premi Mediolanum ForYou Rewarding.

I voucher digitali ottenuti possono essere utilizzati per l’acquisto di prodotti online di rinomati brand, tra cui Microsoft, Feltrinelli, Arena, Xiaomi, Mediaset Infinity, The Fork, Jakala, Svinando, Rakuten, Eastpak, Moleskine, Denver, Vivobike, Delsey, Ferrino, Nextreme e Ferraboli.

Tutti i vantaggi di SelfyConto

Il primo anno, il canone di tenuta del conto è completamente gratuito per tutti, senza limiti di età. Dal secondo anno in poi, per coloro che superano i 30 anni, è previsto un canone mensile di 3,75€, ma è possibile azzerarlo rispettando determinate condizioni economiche.

SelfyConto offre anche la possibilità di avere una carta di debito senza alcun costo, così come sono gratuiti i bonifici online, i prelievi in denaro presso gli ATM nei Paesi dell’Unione europea (Italia inclusa) e l’addebito delle utenze.

La carta di debito gratuita appartiene al circuito MasterCard, ma è possibile richiedere anche la Mediolanum Credit Card (con canone annuo di 12€) e la Mediolanum Prepaid Card.

Se desideri approfittare di questa opportunità di risparmio e guadagno, non perdere tempo: apri il tuo SelfyConto e richiedi i voucher fino a 500€ entro il 27 dicembre per i primi cinque amici che apriranno un conto corrente. Un’occasione da cogliere per un Natale all’insegna dei vantaggi finanziari.

