Nonostante le tante offerte che si possono trovare in giro, per l’acquisto di un televisore smart è necessario investire una cifra “importante”. Almeno 300 euro, potremmo dire. Ma perché spendere così tanto quando con meno di 50 euro si risolve il problema? Grazie allo sconto del 34%, lo Xiaomi TV Stick costa solo 45,99 euro e rende smart qualsiasi televisore, anche quello che stavi per gettare via perché con troppi anni sulla spalle.

Un toccasana per il tuo televisore: lo Xiaomi TV Stick è in super offerta su Amazon

Il TV Stick 4K di Xiaomi è un dispositivo compatto e leggero, realizzato in plastica nera con una finitura opaca. Sul lato posteriore sono presenti l’ingresso HDMI, l’ingresso micro USB per l’alimentazione e il tasto di accensione. Il dispositivo si collega alla rete domestica tramite Wi-Fi e supporta anche il Bluetooth 5.0 per la connessione di dispositivi esterni, come cuffie o altoparlanti.

Il sistema operativo del dongle è Android TV 9.0 e offre un’ampia gamma di app e servizi, tra cui Netflix, Apple TV+, Prime Video, Disney+, YouTube, NOW, DAZN, Spotify e molti altri. Il pacchetto di applicazioni è comunque sempre aggiornabile tramite il Play Store di Google.

Il dispositivo dell’azienda cinese supporta una serie di funzionalità intelligenti, tra cui Chromecast (per trasmettere video, musica e altri contenuti da smartphone e tablet), Google Assistant (per utilizzare l’assistente vocale di Big G) e la ricerca tramite comando vocale.

Per quanto riguarda in vece il telecomando, è compatto e con tutti i pulsanti necessari per muoversi rapidamente tra una sezione e l’altra. In alto c’è il tasto per utilizzare Google Assistant, in basso invece quelli per aprire le app Netflix e Prime Video in un attimo.