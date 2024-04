Apple TV+: le nuove serie in arrivo ad aprile (prova gratis per 7 giorni)

Il mese di aprile vedrà per gli utenti di Apple TV+ l’arrivo di due nuove serie televisive inedite e la seconda stagione di due serie già presenti in catalogo. Le due novità assolute sono Sugar e Benjamin Franklin, con protagonisti rispettivamente Colin Farrell e Michael Douglas. Insieme a loro, ci sarà spazio anche per l’arrivo dei nuovi episodi delle serie Loot e The Big Door Prize: per entrambe si tratta della seconda stagione.

Le novità di aprile su Apple TV+

Mercoledì 3 aprile è in arrivo la seconda stagione di Loot – Una fortuna, la serie comedy che ha per protagonista l’attrice Maya Rudolph, incitrice dell’Emmy. In totale il nuovo capitolo conta 10 episodi, con i primi due che verranno rilasciati il 3 aprile, mentre gli altri ogni mercoledì fino al 29 maggio.

Due giorni dopo, venerdì 5 aprile, debutterà Sugar, l’attesissima prima stagione della serie televisiva con Colin Farrell. Anche in questo caso verranno rilasciati due episodi nel giorno di uscita, i restanti sei usciranno invece ogni venerdì per sei settimane consecutive.

Dopo Colin Farrell, il catalogo di Apple TV+ darà il benvenuto a Michael Douglas, che nella miniserie Benjamin Franklin interpreta il celebre inventore e politico statunitense. L’appuntamento è fissato per venerdì 12 aprile.

In conclusione, mercoledì 24 aprile spazio ai nuovi episodi della seconda stagione di The Big Door Prize.

