Risparmia fino a 200€ sugli acquisti con la Carta Oro American Express

Con l’arrivo delle festività e la frenesia degli acquisti natalizi, la Carta Oro American Express si presenta come l’alleato ideale per chi cerca non solo eleganza e sicurezza, ma anche un notevole risparmio.

La Carta Oro American Express è conosciuta per la sua raffinatezza e l’impiego di sistemi di sicurezza all’avanguardia, garantendo la protezione del cliente da potenziali rischi di frode. Tuttavia, le sue qualità non si fermano qui.

Carta Oro: risparmio straordinario sugli acquisti

Tra i suoi molteplici vantaggi di Carta Oro, spicca la straordinaria opportunità di risparmiare fino a 200 Euro sugli acquisti.

Un’offerta imperdibile che si attiva semplicemente spendendo 2.000 Euro nei primi 3 mesi dall’attivazione della carta. Questa promozione è valida però solo fino al 16 gennaio 2024.

Oltre allo sconto eccezionale, la Carta Oro Amex offre una serie di vantaggi economici che la rendono ancora più allettante. La quota del primo anno è gratuita, mentre quella dal secondo anno è a costi accessibili (20 euro al mese). La flessibilità di pagamento, con la scelta tra liquidazione a saldo o a rate, si adatta alle esigenze di ogni utente.

Questa carta va oltre il semplice risparmio, poiché offre anche una serie di servizi che includono la protezione in caso di uso illecito della carta, la carta sostitutiva gratuita in caso di furto o smarrimento, e una tutela di 90 giorni fino a 2.600€ in caso di furto o danneggiamento del bene acquistato con la Carta Oro.

Inoltre, il servizio clienti è disponibile 24/7, pronto a soddisfare ogni singola richiesta o bisogno contingente.

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria opportunità di risparmio. Approfitta subito dei vantaggi offerti dalla Carta Oro American Express e assicurati lo sconto di 200 Euro sugli acquisti nei primi 3 mesi. Ma attenzione, l’offerta scadrà a breve, quindi non perdere tempo.

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 16 Gennaio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €2.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.