Risparmia il 33% per 6 mesi con Aruba Fibra: attiva la connessione più veloce

Aruba Fibra offre un’opportunità unica per chi cerca velocità e convenienza nella connessione internet. Con la fibra pura FTTH “Fiber To The Home” puoi raggiungere velocità massime di download fino a 2,5 Gbps e upload fino a 1 Gbps, ideale per smartworking, maratone di film, serie TV e giochi online senza lag fastidiosi.

Aruba Fibra: i piani scontati

La promozione in corso permette di risparmiare il 33% sui piani in abbonamento fino al 22 aprile 2024. La prima opzione, Fibra Aruba, è disponibile a soli 17,69 € al mese per i primi 6 mesi, con successivo passaggio a 26,47 euro al mese.

Include servizi aggiuntivi a pagamento come il noleggio del router WiFi (2,20 euro al mese) e chiamate nazionali illimitate a 4 euro al mese.

La seconda opzione, Fibra Aruba All-in, offre anche il router e chiamate nazionali illimitate. Con un prezzo scontato di 19,89 euro al mese per i primi 6 mesi (successivamente 29,90 euro), permette di acquistare servizi extra come un indirizzo IPv4 statico a 4 euro al mese.

Entrambe le offerte sono attivabili entro aprile 2024, garantendo il prezzo scontato per 6 mesi. Attivando Fibra Aruba, puoi ottenere uno sconto del 70% su Aruba Drive, il servizio di archiviazione cloud sicuro.

Aruba si impegna a fornire un servizio clienti impeccabile, con assistenza telefonica e chat attiva 24/7. In caso di rescissione entro un mese, l’azienda offre un rimborso totale entro 5 giorni.

Dopo questo periodo, puoi annullare il contratto in qualsiasi momento con un modesto contributo di soli 20 euro. Prova la convenienza di Aruba Fibra e goditi la connessione più veloce senza compromessi.

