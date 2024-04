Risparmia più di 200 EURO sull'iPhone 15 Pro Max, offre Amazon

È inutile girarci intorno: il top di gamma assoluto sul mercato smartphone insieme ad un altro paio di dispositivi è sicuramente l’iPhone 15 Pro Max di Apple. Oggi ci pensa Amazon a renderlo più accessibile per tutti coloro che lo desiderano, proponendo un prezzo in sconto del 14%.

Parliamo di un telefono che ha tutte le caratteristiche migliori, a partire da quelle estetiche fino ad arrivare a quelle di tipo tecnico. Il nuovo processore, la fotocamera con il nuovo sensore 5x, la batteria, il tasto azione e anche il nuovo standard USB-C, fanno di questo iPhone il top da battere.

Sebbene lo sconto del 14% possa sembrare esiguo, bisogna constatare che tira via dal listino dell’iPhone 15 Pro Max ben 210 €. Il prezzo pertanto arriva a 1279 € con due anni di garanzia e spedizione in due giorni.

iPhone 15 Pro Max in sconto, la bomba è solo su Amazon

Tutto parte dallo splendido design con cui Apple ha creato questo smartphone. L’iPhone 15 Pro Max ha un telaio in titanio che favorisce due aspetti: la resistenza e la leggerezza. Con qualche grammo in meno infatti il prodotto è molto più semplice da tenere in mano e risulta meno ingombrante.

Il vero punto di forza è quindi il design, ma anche l’hardware non scherza. Apple ha pensato al suo nuovo processore A17 Pro, un vero mostro che porta quest’iPhone ad una velocità stratosferica e ad avere un’efficienza energetica senza precedenti. Riesce infatti ad arrivare oltre la giornata di autonomia. Il display Super Retina XDR da 6,7″ con ProMotion a 120 Hz è fenomenale, così come la fotocamera tripla con sensore principale da 48 MP e nuovo 5x ottico.

