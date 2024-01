Risparmia sui costi di gas e luce con Eni Plenitude: offerte a prezzi low cost

Se il 2023 è stato un anno economicamente difficile, preparati a iniziare il 2024 nel migliore dei modi con Eni Plenitude, la soluzione perfetta per risparmiare sui costi di gas e luce. Questo provider offre tariffe economiche e solide, su cui puoi contare senza temere brutte sorprese.

Eni Plenitude: le offerte a prezzi low cost

Eni Plenitude, con oltre 60 anni di esperienza nell’energia per milioni di famiglie e aziende in Italia e Europa, si distingue per la sua solidità.

Con un impegno costante da parte di oltre 2000 persone, lavora ogni giorno per fornirti l’energia di cui hai bisogno con affidabilità.

La missione di Eni Plenitude è essere al tuo fianco, offrendoti soluzioni avanzate per consumare meno e meglio l’energia. Questo impegno si traduce in due offerte per la tua casa su Gas e Luce: FIXA TIME e TREND CASA.

FIXA TIME ti garantisce corrispettivi fissi a consumo per 12 mesi con un 5% di sconto domiciliazione. Avrai un prezzo bloccato, proteggendoti dalle oscillazioni del mercato energetico.

TREND CASA, invece, ti offre prezzi in linea con l’andamento del mercato, con 24 euro di sconto domiciliazione bancaria attiva. Pagherai il prezzo all’ingrosso più un contributo al consumo.

Scegli l’offerta che meglio si adatta alle tue esigenze e passa a Eni Plenitude, dove il risparmio è assicurato.

Inoltre, potrai godere di tantissimi vantaggi, tra cui regali e benefici ogni venerdì. Non perdere l’opportunità di iniziare il nuovo anno con un partner affidabile per i tuoi bisogni energetici.

