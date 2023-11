Risparmia sulla bolletta con NeN: offerta luce e gas a prezzo bloccato

A partire dal 1° gennaio 2024 si chiuderà il mercato tutelato. Per evitare aumenti delle bollette del gas e dell’elettricità, i consumatori hanno la possibilità di scegliere tariffe a prezzo fisso.

Uno dei fornitori che offre questa opportunità è NeN, noto per il suo approccio trasparente e le tariffe competitive, che lo rendono un protagonista rispettato nel mercato dell’energia.

La pianificazione strategica può dare frutti, soprattutto quando si tratta di prezzi dell’energia. Optare per NeN significa tutelarsi da improvvisi rialzi dei prezzi che potrebbero accompagnare la fine del mercato protetto.

Con le offerte luce e gas di NeN puoi bloccare le tariffe rispettivamente a 0,198 €/kWh e 0,69 €/Smc, evitando così potenziali aumenti nel prossimo futuro.

Il prezzo per i servizi di NeN è fissato per una durata di 12 mesi. Inoltre ai nuovi clienti NeN sarà concesso uno sconto di 48 euro per ogni fornitura. Per usufruire di queste offerte, clicca sul link qui sotto:

Una volta entrato nella pagina Web ufficiale di NeN, dovrai completare una breve procedure online. L’unico requisito richiesto è una bolletta di gas o luce o entrambe per recuperare le informazioni richieste.

NeN: le offerte a prezzo bloccato che rendono il mercato tutelato un ricordo del passato

NeN ti offre la possibilità di assicurarti costi di luce e gas uguali per un anno. I prezzi offerti dal fornitore sono fissati per il primo anno a 0,198 € a kilowatt per l’energia elettrica e 0,69 € a Smc per il gas. Inoltre, c’è uno sconto di 48 euro sulla prima fornitura, corrispondente a 4 € al mese per 12 mesi.

NeN adotta il sistema della rata fissa mensile. Prendendo come riferimento il prezzo dell’energia e i dati sui consumi dell’utente, che puoi trovare nell’ultima bolletta, la tua rata mensile verrà calcolata per i successivi 12 mesi tenendo conto dello sconto di 48 euro che viene applicato a tutti i nuovi clienti. Per attivare le offerte, clicca sul link sottostante.

