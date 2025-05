Risparmia sulla Bolletta con Octopus Energy: riduci i costi con le offerte in promo

In un periodo in cui il risparmio energetico è fondamentale, Octopus Energy si distingue come una delle opzioni migliori se stai pensando di cambiare la tua fornitura di luce e gas. Grazie alle sue tariffe trasparenti e all’impegno per l’energia rinnovabile, è possibile ottenere un servizio affidabile e sostenibile.

Visita il sito web per approfondimenti, oppure continua a leggere: scoprirai un mondo di offerte irresistibili che ti stanno aspettando per farti risparmiare.

Tariffe competitive e chiarezza nei costi

Octopus Energy offre due principali opzioni tariffarie:

Octopus Fissa 12 Mesi : ideale per chi desidera stabilità nei costi, questa tariffa blocca il prezzo dell’energia per un anno, con un costo di 0,121 €/kWh per la luce e 0,42 €/Smc per il gas.;

Octopus Flex: per chi preferisce seguire l’andamento del mercato, questa tariffa indicizzata offre prezzi variabili, con la luce a PUN + 0,011 €/kWh e il gas a PSV + 0,08 €/Smc;

Entrambe le opzioni includono una quota fissa mensile di 7€ per ciascuna fornitura e non prevedono vincoli contrattuali o penali in caso di recesso. Octopus Energy si impegna a fornire energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili, contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale. Inoltre, offre un servizio clienti efficiente, con tempi di attesa ridotti e assistenza disponibile per ogni esigenza. Passare a Octopus Energy è semplice: basta visitare il sito ufficiale, selezionare la tariffa desiderata e completare la procedura online. Il cambio di fornitore avviene senza interruzioni nel servizio e senza costi aggiuntivi. Con tariffe competitive e un forte impegno per l’ambiente, è una scelta intelligente per chi desidera risparmiare sulla bolletta senza rinunciare alla qualità del servizio. E dunque, cosa stai aspettando? Visita il sito ufficiale di Octopus Energy per maggiori informazioni e per attivare le offerte!