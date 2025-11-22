Risparmio garantito per 12 mesi: scegli Octopus Energy e proteggiti dai rincari

Blocca il prezzo di luce e gas per 12 mesi con Octopus Energy. Nessun aumento, nessun costo nascosto. Attiva Octopus Fissa 12M e proteggi la tua bolletta.
Roberta Bonori
Pubblicato il 22 nov 2025
Negli ultimi anni il costo dell’energia è diventato un elemento di incertezza nelle spese familiari. In questo scenario, Octopus Energy introduce una prospettiva diversa:garantire un prezzo bloccato per 12 mesi, sia per la luce che per il gas, attraverso l’offerta Octopus Fissa 12M.

Si tratta di una proposta pensata per chi desidera continuità e controllo, senza dover affrontare aumenti improvvisi o modifiche impreviste dei costi di fornitura. L’obiettivo è semplice: trasformare una spesa instabile in un costo pianificabile.

Prezzo definito in anticipo e nessuna variazione imprevista

Octopus Fissa 12M stabilisce un costo predeterminato che rimane identico per un intero anno. Le tariffe prevedono:

  • 0,1067 €/kWh per l’energia elettrica

  • 0,397 €/Smc per il gas naturale

  • 7€ al mese di costo di commercializzazione per ogni fornitura

Il valore aggiunto non risiede soltanto nel prezzo competitivo, ma nella certezza che questo non subirà modifiche nei 12 mesi successivi all’attivazione. Non sono previste commissioni aggiuntive, servizi supplementari obbligatori o costi non dichiarati. La fatturazione rispecchia fedelmente quanto concordato al momento della sottoscrizione. Octopus Energy presenta condizioni contrattuali leggibili e prive di interpretazioni ambigue. Gli utenti che scelgono Octopus Fissa 12M non devono apportare modifiche tecniche al contatore né programmare interventi domestici. L’attivazione avviene completamente online e non interrompe in alcun modo la fornitura. L’energia continua a fluire come sempre, ma la gestione economica diventa più lineare e priva di fluttuazioni. L’offerta rappresenta dunque una soluzione concreta per chi desidera un quadro finanziario stabile, soprattutto in un momento storico in cui i costi energetici incidono in modo significativo sul bilancio famigliare.

