Rivoluziona il tuo business con Revolut: prova un piano senza costi

Nell’era moderna della globalizzazione, la capacità di effettuare pagamenti internazionali in modo rapido ed efficace è fondamentale per qualsiasi impresa.

Revolut Business offre una soluzione alle complesse formalità bancarie e alle spese nascoste. Utilizzando questa piattaforma, puoi effettuare pagamenti internazionali semplici e accessibili, consentendoti di trasferire facilmente fondi oltre confine.

I vantaggi per le aziende di Revolut Business

Revolut Business presenta un chiaro vantaggio in termini di riduzione dei costi per le commissioni bancarie. Questa piattaforma fornisce una struttura tariffaria competitiva per trasferimenti e pagamenti, offrendo una notevole opportunità di risparmio.

Utilizzando Revolut Business, puoi gestire facilmente le transazioni in un’unica posizione, sia inviando che ricevendo pagamenti, mantenendo il pieno controllo sulle spese della tua azienda.

La piattaforma offre una gamma di strumenti intelligenti, tra cui statistiche e spese, che ti consentono di mantenere la completa autonomia finanziaria.

Inoltre, la piattaforma offre carte di debito fisiche e virtuali per la tua azienda, garantendo al tuo team una maggiore indipendenza nella gestione delle spese.

Revolut Business offre la possibilità di restare al passo con le fluttuazioni del mercato, assicurandoti di essere sempre aggiornato.

Inoltre, puoi identificare e capitalizzare nuove fonti di reddito, mitigare i rischi e prepararti per ciò che verrà. Inoltre, la piattaforma facilita il cambio valuta in più di 25 valute diverse a tassi altamente competitivi.

Con misure di sicurezza tecnologiche all’avanguardia, la piattaforma garantisce che i tuoi fondi siano salvaguardati.

Inoltre, puoi facilmente limitare la spesa bloccando le carte e impostando limiti, separando in modo efficace le tue finanze personali da quelle aziendali.

Revolut Business offre quattro piani distinti, uno dei quali è gratuito. Gli altri piani sono “Grow” al costo di 25 euro al mese, “Scale” al costo di 100 euro al mese e un piano “Enterprise” personalizzato per le grandi aziende.

Registrandosi oggi, gli utenti possono usufruire di un mese gratuito su un piano a pagamento senza costi di abbonamento.

