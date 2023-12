Robot aspirapolvere per pulire casa a 99 EURO su Amazon (-17%)

Avete mai pensato di pulire casa vostra senza usare le vostre mani ma semplicemente un dito? Basterà avviare il robot aspirapolvere di Cecotec, il nuovo Conga 999 Origin Genesis. Dotato di un telecomando esterno e anche di un’applicazione ufficiale, questo prodotto riesce a toccare ogni angolo della casa rimuovendo lo sporco in maniera super efficiente.

Questo robot aspirapolvere oggi arriva con uno sconto del 17%, portando quel prezzo a scendere sotto i 100 €. Più in particolare le persone interessate potranno portare a casa il prodotto per soli 99 €, con due anni di garanzia disponibili e con la spedizione entro il 4 gennaio.

Il robot aspirapolvere di Cecotec è completo, ecco le sue specifiche

Dotato di una potenza di aspirazione di 1000 Pa, questo robot è adatto soprattutto per la polvere e per i peli di animali. Le sue due spazzole laterali consentono di arrivare anche negli angoli, mentre l’autonomia è da 120 minuti. Ci sono 6 programmi diversi da utilizzare mediante l’applicazione ufficiale e tramite tramite il telecomando.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.