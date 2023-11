Robot ECOVACS aspirapolvere al 22% di sconto, prezzo Black Friday

L’occasione da non perdere oggi riguardo lo sconto Black Friday sul robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs Deebot T20 Omni.

Il prodotto arriva con il 22% in meno e un prezzo finale di 699 €, inclusi due anni di garanzia e la spedizione entro la prima settimana di dicembre. I tempi indicati nella pagina di acquisto infatti sono puramente indicativi, per cui arriverà molto prima.

Il nuovo Ecovacs Deebot T20 Omni è in promo, le specifiche

Riuscire a pulire ogni giorno la propria casa senza dover intervenire minimamente è un vero toccasana. A pensarci sono i robot aspirapolvere di ultima generazione come ad esempio questo Ecovacs Deebot T20 Omni. Il grande merito che gli si può attribuire è quello di essere universale e dunque di arrivare sia ad aspirare ogni tipo di sporcizia dal pavimento che a lavarlo lasciandolo scintillante.

Si parte dal sistema OZMO Turbo 2.0, dotato di un panno rotante che con una potenza da 6000 pa di aspirazione riesce ad effettuare una pulizia profonda anche negli angoli più remoti. È disponibile anche la stazione Omni All-in-One, grazie alla quale il robot si rifornirà d’acqua pulita scaricando quella sporca e anche scaricando la sporcizia aspirata.

Il robot è dotato di sollevamento intelligente, innanzitutto quando trova dei tappeti o quando passa su una zona già pulita. Passando al lavaggio del pavimento, la tecnologia di cui è dotato questo robot Ecovacs consente di lavare tutto con acqua calda a 55° in modo da rimuovere gli odori e da perfezionare lo smacchiamento.

Nessun problema nel caso in cui doveste lasciare qualcosa per terra: il prodotto è dotato di tecnologia TrueDetect 3D 3.0 utile per identificare qualsiasi ostacolo scansandolo.

In conclusione, si tratta probabilmente di uno dei migliori robot aspirapolvere in commercio. Il marchio inoltre è una garanzia, così come lo è il prezzo che scende oggi del 22% fermandosi a 699 € con due anni di garanzia inclusi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.