Roma-Bologna: probabili formazioni e dove vederla in streaming

La conquista per le italiane della quinta squadra in Champions ha reso questa sfida meno da dentro o fuori per quanto riguarda la corsa alla prossima manifestazione continentale. Roma e Bologna però non vogliono sbagliare, anche perché c’è da contenere l’eventuale rimonta di Atalanta e Lazio, che si sono avvicinate al quinto posto occupato al momento dai giallorossi.

Insomma, non è tutto ancora così scontato: la Roma vuole vincere per respingere gli assalti delle avversarie, il Bologna con un successo potrebbe praticamente ipotecare la sua storica qualificazione alla prossima Champions League.

La partita si giocherà questa sera alle ore 18.30 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN con la nuova offerta a 19,90 euro al mese.

Roma-Bologna in streaming: le probabili formazioni

Confermata l’assenza di Lukaku per i giallorossi: al suo posto dovrebbe giocare Abraham, favorito su Azmoun. Rispetto alla sfida vittoriosa contro il Milan, De Rossi dovrebbe attuare cinque cambi, con il rientro di Cristante e Llorente dall’inizio con Mancini.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Abraham, El Shaarawy

Per il Bologna, Thiago Motta pare aver scelto Beukema al centro della difesa al posto di Lucumì, mentre sono confermati Freuler e Aebischer a centrocampo. Zirkzee confermatissimo in avanti con Orsolini e Saelemaekers alle sue spalle. Sfida per una maglia tra Urbanski e Fabbian al posto di Ferguson.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Urbański, Saelemaekers; Zirkzee

La partita avrà inizio alle ore 18.30: non perderti la diretta streaming su DAZN, in offerta a 19,90 euro al mese.