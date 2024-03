Roma-Brighton: probabili formazioni e dove vederla in streaming

La Roma scende in campo per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. All’Olimpico arriva il temibile e imprevedibile Brighton guidato dall’italiano De Zerbi: in difficoltà in campionato, cerca il colpaccio in Europa, ma gli uomini di De Rossi non vogliono perdere il momento positivo acquisito dal cambio di guida tecnica.

La partita avrà inizio giovedì 7 marzo alle ore 18.45 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN o con il pass Sport di NOW.

Roma-Brighton in streaming: le probabili formazioni

Assente Kristensen per la Roma, dato che non è stato incluso nella lista UEFA, De Rossi pensa a Zeki Celik sulla fascia destra dal primo minuto, a completare un reparto difensivo composto da Mancini, Ndicka e Spinazzola con Svilar tra i pali.

A centrocampo, le scelte sembrano orientarsi verso Cristante e Paredes come coppia di mediani alle spalle di Pellegrini. In avanti, invece, il tridente offensivo dovrebbe essere composto da El Shaarawy, Lukaku e Dybala, seguendo lo schema classico adottato di recente.

Si pensa però anche ad una possibile difesa a tre, con Smalling titolare e lo schieramento di un attacco a due formato da Lukaku e Dybala, con El Shaarawy chiamato ad accomodarsi in panchina.

In ogni caso, calcio d’inizio fissato per giovedì 7 marzo alle ore 18.45. Per la diretta streaming puoi scegliere DAZN oppure il pass sport di NOW.