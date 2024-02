Roma-Cagliari: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Il posticipo del lunedì sera tra Roma e Cagliari chiude la 23esima giornata di Serie A. I giallorossi cercano la terza affermazione consecutiva da quando in panchina è subentrato Daniele De Rossi: sarebbe una vittoria importantissima in chiave Champions.

Gli ospiti, guidati dall’ex Ranieri, provengono da due sconfitte di fila e vogliono interrompere il trend per evitare di ritrovarsi nuovamente invischiati nella zona retrocessione.

La partita avrà inizio alle ore 20.45 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Roma-Cagliari in streaming: le probabili formazioni

De Rossi pensa ad alcune variazioni rispetto alle ultime uscite. A centrocampo, l’assenza di Paredes potrebbe lasciare spazio a Cristante come regista, affiancato da Bove e Pellegrini.

Lukaku sarà il punto di riferimento in attacco, supportato dalle ali offensive Dybala ed El Shaarawy. In difesa, esordio sulla sinistra per Angelino, mentre Llorente e Mancini occuperanno il centro della retroguardia. Rui Patricio difenderà la porta.

Per il Cagliari, Ranieri valuta una difesa a tre composta da Mina, Wieteska e Dossena, con Scuffet tra i pali. Zappa e Augello agiranno sugli esterni di centrocampo, mentre a sinistra Azzi è in ballottaggio con Augello. Prati e Viola agiranno alle spalle di Petagna.

Calcio d’inizio alle ore 20.45. Non perderti la diretta streaming su DAZN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.