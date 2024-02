Roma-Feyenoord: probabili formazioni e dove vederla in streaming

L’ennesima sfida negli ultimi anni tra Roma e Feyenoord vale il passaggio del turno agli ottavi di Europa League. Si riparte dall’1-1 dell’andata: i giallorossi, rinfrancati dalla cura De Rossi, cercano il nuovo sgambetto ai danni degli olandesi che puntano invece a rompere quello che per loro è diventato un vero e proprio tabù. Nelle ultime sfide, infatti, la Roma ha sempre avuto la meglio.

La partita avrà inizio alle ore 21 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Roma-Feyenoord in streaming: le probabili formazioni

De Rossi prepara due cambi importanti rispetto alla partita di andata: a centrocampo mancherà Bove, squalificato, che verrà dunque sostituito da Cristante. In attacco il trio sarà composto da Dybala, Lukaku e El Shaarawy, che prenderà il posto di Zalewski.

Un’altra novità importante è il ritorno di Ndicka, fresco vincitore della Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio. Per lui posto in panchina, ma non è da escludere che verrà utilizzato a partita in corso. Al centro della difesa giocheranno quindi Mancini e Llorente.

