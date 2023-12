Roma-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Occasione che profuma di Champions League per Roma e Fiorentina nella sfida di questa sera la quindicesima giornata di Serie A. Le sconfitte di Milan e Napoli aprono le porte all’Europa che conta: entrambe le squadre, separate da un punto in classifica, con un successo scavalcherebbero i partenopei issandosi dritti all’interno della zona Champions League avvicinandosi anche al terzo posto dei rossoneri.

Una partita dunque che promette emozioni e spettacolo e che avrà inizio alle 20.45 con diretta streaming su DAZN.

Roma-Fiorentina in streaming: le probabili formazioni

Il tecnico giallorosso, Mourinho, potrebbe inserire Kristensen nell’undici titolare, spostando Karsdorp e dando nuova linfa alla corsia destra. La coppia d’attacco sarà composta da Lukaku e Dybala, mentre il regista Paredes orchestrerà il gioco coadiuvato da Cristante e l’alternanza tra Pellegrini e Bove sui lati.

Per la Fiorentina, Beltran sembra favorito su Nzola in attacco, con Gonzalez e Brekalo pronti a occupare le ali offensive. Tuttavia, un risentimento muscolare potrebbe relegare l’argentino in panchina, aprendo la strada a Ikonè sulla destra. Bonaventura agirà come trequartista, supportato da Arthur e Duncan nella mediana. In difesa, Milenkovic si collocherà al centro accanto a Terracciano tra i pali.

La partita si preannuncia carica di spunti tattici e duelli interessanti, con entrambe le squadre decise a conquistare i tre punti nell’incantevole scenario dell’Olimpico. Calcio d’inizio alle 20.45 con diretta streaming su DAZN.

