Roma-Inter: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Roma e Inter si sfidano per il big match del sabato della 24esima giornata di Serie A. I giallorossi, rinvigoriti dalla cura De Rossi, provengono da tre vittorie di fila e cercano adesso il poker contro la capolista. I nerazzurri sono reduci dal successo ottenuto nel big match contro la Juventus e vogliono altri 3 punti per consolidare ulteriormente il primo posto.

La partita avrà inizio sabato 10 febbraio alle ore 18 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Roma-Inter in streaming: le probabili formazioni

De Rossi pare voglia mantenere la difesa a quattro, con il recupero di Smalling e Spinazzola. Per il centrocampo si pensa a Bove insieme a Paredes e Cristante. El Shaarawy potrebbe lasciare il posto a Pellegrini come trequartista: Lukaku come prima punta con Dybala a supporto.

Inzaghi non pensa al turnover: l’allenatore nerazzurro esulta per il rientro di Dumfries, mentre sono ancora fermi Frattesi e Cuadrado. In difesa, De Vrij punta ad un posto da titolare, mentre il centrocampo dovrebbe vedere Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan al centro. In avanti, confermata la coppia Thuram-Lautaro.

Calcio d’inizio sabato 10 febbraio alle ore 18. Segui la diretta streaming su DAZN.

