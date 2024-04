Roma-Lazio: le probabili formazioni e dove vederla in streaming

Il primo derby di De Rossi e Tudor come allenatori di Roma e Lazio: una sfida sempre molto sentita e che oggi può essere decisiva per le sorti europee di entrambe le squadre. I giallorossi inseguono il quarto posto della Champions occupato dal Bologna a 5 punti di distanza, mentre la Lazio si trova in settima posizione distante 4 punti dall’Atalanta, oggi in Europa League.

E poi c’è il grande discorso della rivalità sportiva che non può essere messo da parte. Una partita che promette spettacolo ed emozioni e che potrai vedere, dalle 18, in diretta streaming su DAZN.

Roma-Lazio in streaming: le probabili formazioni

Per De Rossi c’è il 4-3-3 con Svilar tra i pali e una linea difensiva composta da Celik, Mancini, Llorente e Spinazzola. Linea a 3 di centrocampo formata da Cristante, Paredes e Pellegrini. In attacco solo conferme per il tridente Dybala (al ritorno tra i titolari), Lukaku ed El Shaarawy.

Per la Lazio di Tudor c’è invece il 3-4-2-1 con Mandas in porta, Casale, Romagnoli e Gila in difesa. In mezzo al campo spazio al quartetto composto da Marusic, Guendouzi, Vecino e Felipe Anderson. Kamada e Isaksen supporteranno uno tra Immobile e Castellanos in attacco, con il centravanti italiano leggermente favorito nel ballottaggio.

Calcio d’inizio fissato alle ore 18. Non perderti la diretta streaming esclusiva su DAZN.