Roma-Lecce: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Roma e Lecce si affrontano oggi alle ore 18 per l’undicesima giornata di Serie A.

I capitolini vogliono subito riscattare la sconfitta subita sul campo dell’Inter per continuare la risalita verso le zone nobili della classifica. Per i salentini, invece, dopo un inizio da sogno si trovano in un periodo molto complicato che li ha visti sprofondare in undicesima posizione.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva su DAZN.

Roma-Lecce in streaming: le probabili formazioni

José Mourinho può contare sul recupero di Dybala, che sarà schierato dal primo minuto insieme a Lukaku. Tra i convocati c’è anche Renato Sanches, ma inizierà dalla panchina. Non saranno disponibili Smalling, Pellegrini e Spinazzola.

La formazione adottata sarà per il resto la solita, con Rui Patricio in porta e una difesa composta da Mancini, Llorente e N’Dicka. A centrocampo, Paredes è squalificato, quindi Cristante e Bove saranno i titolari. Sulle fasce ci saranno Karsdorp e Zalewski, mentre El Shaarawy completerà il reparto offensivo.

Nel Lecce, in crisi di risultati, in difesa, davanti a Falcone, ci saranno Gendrey, Pongracic, Baschirotto e, probabilmente, Dorgu, che ha la preferenza su Gallo.

Ramadani e Rafia saranno al centro del campo, mentre Kaba e Berisha potrebbero alternarsi durante la partita. Il tridente offensivo sarà composto da Almqvist, Banda e Krstovic, che sono stati risparmiati all’inizio della partita contro il Parma di Coppa Italia.

Diretta streaming della partita su DAZN a partire dalle 18.

