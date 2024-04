Roma-Milan (Europa League): le probabili formazioni e dove vederla in streaming

Tutto in una notte per Roma e Milan nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. Si riparte dal pesantissimo 1-0 ottenuto dai giallorossi all’andata, che pone gli uomini di De Rossi in una posizione di vantaggio. Chiaro però che i rossoneri non vogliono arrendersi così facilmente e proveranno di tutto per ribaltare il risultato e conquistare la semifinale.

La partita avrà inizio giovedì 18 aprile alle ore 21 e potrai vederla in streaming su DAZN, sfruttando la nuova offerta di fine anno.

Roma-Milan di Europa League in streaming: le probabili formazioni

De Rossi si prepara a schierare, ovviamente, la migliore formazione possibile. Abbiamo dunque un 4-3-3 con Svilar in porta, Celik, Mancini, Smalling e Spinazzola in difesa. Linea di centrocampo formata da Bove, Paredes e Pellegrini a supportare il tridente d’attacco Lukaku, Dybala ed El Shaarawy.

Pioli risponde con un 4-2-3-1 con Maignan a difendere i pali, dietro a Calabria, Gabbia, Tomori e Theo Hernandez. In mezzo al campo spazio per Bennacer e Reijnders, con Pulisic, Loftus-Cheek e Leao a supportare l’unica punta Giroud.

Ci si gioca tutto in 90 minuti o, se dovesse servire, 120 più calci di rigore. Partita che inizierà giovedì 18 aprile alle ore 21: non perderti la diretta streaming su DAZN con la nuova offerta.