Roma-Napoli: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Quella tra Roma e Napoli è una sfida delicata già per la rivalità tra le due tifoserie, ma che questa sera lo diventa ancora di più vista la situazione di classifica. Capitolini e partenopei si giocano una fetta importante della stagione in chiave Champions League: le due squadre sono separate da due punti, ma devono tenere conto anche di Bologna, Fiorentina e Atalanta, che sognano l’Europa che conta.

La partita avrà inizio alle ore 20.45 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Roma-Napoli in streaming: le probabili formazioni

Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, sembra voler puntare sui suoi titolarissimi, con una preferenza per Juan Jesus rispetto a Natan in difesa.

La Roma, d’altro canto, affronta alcune incertezze per quanto riguarda la disponibilità di Mancini e Cristante. Tuttavia, entrambi sembrano sulla buona strada per essere in campo dall’inizio. Di seguito, diamo uno sguardo alle probabili formazioni:

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, Lukaku

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

