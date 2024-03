Roma-Sassuolo: le probabili formazioni e dove vederla in streaming

All’Olimpico si incrociano due destini diversi per la 29esima giornata di Serie A. La Roma, lanciatissima con la cura De Rossi e a caccia del Bologna per il quarto posto, ospita un Sassuolo a dir poco disperato: i neroverdi sono invischiati in piena zona retrocessione, anche se l’ultimo successo nello scontro diretto contro il Frosinone ha dato fiducia.

Una partita importantissima per entrambe le squadre e che avrà inizio alle ore 18. Potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Roma-Sassuolo in streaming: le probabili formazioni

De Rossi prepara diversi cambi rispetto alla sfida in Europa League contro il Brighton che è valsa il passaggio ai quarti di finale. Tornano Karsdorp e Angelino in difesa, mentre a centrocampo ritroviamo il duo formato da Paredes e Cristante.

In attacco ecco il rientro di Lukaku, che sarà supportato da Baldanzi ed El Shaarawy. Fuori Dybala per infortunio.

Assenze importanti per il nuovo Sassuolo guidato da Ballardini: Pedersen e Viti sulle fasce in difesa. In attacco confermatissimo Pinamonti, con il supporto di Bajrami, Matheus Henrique e Laurienté.

Calcio d’inizio fissato alle ore 18 di questa sera. La diretta streaming esclusiva è su DAZN.