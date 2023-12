Roma-Sheriff: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Il girone G di Europa League si chiude questa sera con la sfida tra Roma e Sheriff Tiraspol. I giallorossi sono già qualificati, ma cercano una vittoria per sperare ancora nel primo posto del girone, che significherebbe il passaggio diretto agli ottavi senza passare dagli spareggi con le squadre retrocesse dalla Champions. Servirà vincere e sperare che lo Slavia Praga perda contro il Servette.

La partita avrà inizio alle ore 18.45 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Roma-Sheriff in streaming: le probabili formazioni

Mourinho deve fare i conti con alcune assenze importanti. Abraham, Smalling, Kumbulla, Spinazzola, Kristensen, Azmoun e Dybala sono tutti fuori gioco, creando una sfida aggiuntiva per l’allenatore portoghese. Tuttavia, il centrocampo vedrà Aouar e Renato Sanches ottenere spazio, affiancati da Leandro Paredes, che sembra avere la preferenza su Bova.

In attacco, la decisione tra Belotti ed El Shaarawy è cruciale, con il primo che sembra essere il favorito per affiancare Lukaku. Mourinho sarà chiamato a gestire attentamente le risorse a disposizione, cercando la combinazione perfetta per affrontare le sfide cruciali in arrivo.

Sfida decisiva per il primo posto del girone. Diretta streaming su DAZN a partire dalle ore 18.45.

