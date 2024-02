Roma-Torino: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Reduce dalla qualificazione ottenuta in Europa League ai calci di rigore contro il Feyenoord, la Roma riparte in campionato per il posticipo del lunedì della 26esima giornata di Serie A.

All’Olimpico arriva un Torino sconfitto dai cugini della Lazio nel recupero infrasettimanale e che spera ancora di avvicinare la zona europea.

La partita avrà inizio lunedì 26 febbraio alle ore 18.30 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Roma-Torino in streaming: le probabili formazioni

De Rossi pensa a un po’ di turnover dopo le fatiche di coppe: a parte Abraham sono tutti disponibili. Riposo previsto per Karsdorp, Llorente (che ha subito una botta alla testa), Spinazzola, Cristante e Lukaku.

In questo senso in attacco dovremmo vedere Azmoun, con Dybala ed El Shaarawy ai suoi fianchi.

Pochi cambi invece per il Torino rispetto al recupero contro la Lazio, fatta eccezione per Ricci al posto di Ilic. In avanti, Vlasic dovrebbe confermare il suo ruolo alle spalle della coppia Sanabria-Zapata.

