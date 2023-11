Roma-Udinese: formazioni ufficiali e dove vederla in streaming

Roma e Udinese è la partita delle 18 della tredicesima giornata di Serie A. Un match molto importante per entrambe le squadre che cercano di risalire la classifica dopo un inizio difficile: i giallorossi in chiave Champions League, i friulani per la salvezza.

Puoi guardare la partita in diretta streaming integrale su DAZN.

Roma-Udinese in streaming: le formazioni ufficiali

José Mourinho ha scelto di schierare la sua squadra con un audace modulo 3-5-2, con Rui Patricio in porta e un trio difensivo composto da Mancini, Llorente e Ndicka. Il centrocampo vede giocatori di esperienza come Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini e Spinazzola, mentre in attacco spiccano le stelle Dybala e Lukaku.

La panchina della Roma offre alternative interessanti, con nomi come Belotti, Aouar, El Shaarawy e molti altri pronti a entrare in campo e fare la differenza.

Dall’altra parte, l’Udinese, guidata dall’allenatore Gabriele Cioffi, risponde con un modulo 3-5-2. Silvestri è il portiere, difeso da Ferreira, Bijol e Perez. Il centrocampo vede la presenza di Ebosele, Payero, Walace, Samardzic e Zemura, mentre in attacco Thauvin e Success cercheranno di mettere in difficoltà la retroguardia avversaria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.