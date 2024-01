C’è che vuole la miglior connessione possibile e per centrare questo obiettivo bisogna investire sui prodotti giusti. Come il router Orbi RBK762S di Netgear con supporto al Wi-Fi 6, in grado di coprire uno spazio di 350 m² e con velocità fino a 5.4 Gbps. In questo caso il bundle include anche un satellite, per prestazioni eccellenti in ogni angolo della casa o dell’ufficio.

Il prezzo di listino del bundle è di 499,99€, ma grazie allo sconto immediato del 30% proposto da Amazon, la cifra da investire diventa di 349,99€. Certo, non è irrisoria, ma si tratta di prodotti di altissima fascia, che garantiscono il meglio in ogni circostanza.

La coppia perfetta per performance di connessione eccellenti: il router Orbi arriva in compagnia di un satellite

Il sistema mesh Wi-Fi 6 si traduce in prestazioni elevate e copertura estesa. Come già anticipato, è formato da un router e un satellite, collegabili tra loro tramite cavo Ethernet o Wi-Fi. È un sistema ideale per uffici e case di grandi dimensioni e per tutto coloro che hanno bisogno della miglior connessione possibile, come i gamer.

Il router Orbi RBK762S è dotato di un processore dual-core da 1 GHz e 1GB di RAM. Supporta una velocità fino a 5,4 Gbps, con copertura fino a 350 m² e un massimo di 75 dispositivi connessi (sfruttando anche il satellite). Sul retro trovano spazio 3 porte Gigabit Ethernet, 1 porta WAN Gigabit Ethernet e un pulsante di sincronizzazione. Il satellite incrementa la copertura e include “solo” 2 porte Gigabit Ethernet.

Installare il router e il satellite per creare una rete mesh per la copertura Wi-Fi è davvero molto semplice. La procedura è guidata, basta seguire le indicazione fornite dall’app Orbi di Netgear, scaricabile gratuitamente su App Store (iPhone e iPad) e Google Play Store (smartphone e tablet Android).

