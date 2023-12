Router TP-Link Archer AX72 Pro su Amazon con un SUPER prezzo

Perché affidarsi ai soliti modem e router che vengono forniti dalle aziende telefoniche quando si può avere il meglio? Il classico esempio di tutto ciò è costituito dal prodotto di TP-Link, ovvero l’Archer AX72 Pro.

Questo dispositivo è molto performante, soprattutto grazie al suo design che favorisce la ricezione in ogni punto della casa. Il router di TP-Link è stato non per caso uno dei più acquistati nell’ultimo periodo, visto che consente prestazioni di livello, come la possibilità di avere il Wi-Fi 6 e la doppia banda.

Oggi il suo prezzo in sconto del 6% corrisponde a 117,99 €, davvero molto più accessibile rispetto ad altre soluzioni di altre aziende. Sarà a casa vostra entro il 30 dicembre e con due anni di garanzia.

Il router che porta internet in tutta casa, TP-Link ha fatto un capolavoro

Il nuovo Archer AX72 Pro di TP-Link è un router davvero interessante che crea stabilità di connessione in casa per tanti dispositivi in simultanea. Si potrà arrivare fino a 100 device connessi e ricordiamo che i servizi di sicurezza HomeShield si occuperanno di proteggere gli utenti da ogni minaccia. Il design è dotato di ben 6 antenne, proprio per favorire la ricezione in ogni punto.

Chi era alla ricerca di un modo per migliorare il segnale Wi-Fi all’interno della propria abitazione, ha trovato la perfetta soluzione. Questo router infatti è uno dei migliori anche stando alle recensioni lasciate su Amazon da numerosi acquirenti. Del resto parliamo del TP-Link Archer AX72 Pro, un prodotto che anche su altri siti è stato uno dei più venduti di sempre.

Il suo design è molto bello da vedere, le sue prestazioni non hanno bisogno di alcuna presentazione e inoltre costa anche meno del solito. Il router infatti oggi con un’offerta a tempo di Amazon che interviene con il 6% di sconto, ha un prezzo di 117,99 €. Sarà a casa vostra al massimo entro il 30 dicembre e con due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.