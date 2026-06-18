Windows 11 si installa senza clic: Rufus 4.15 corregge il bug che bloccava tutto al 75%

Preparare una chiavetta USB avviabile per installare Windows è un’operazione che milioni di utenti e professionisti effettuano ogni anno. Tra gli strumenti più utilizzati in assoluto spicca Rufus, utilità sviluppata da Pete Batard che nel tempo si è trasformata da semplice creatore di supporti avviabili a piattaforma avanzata per personalizzare l’installazione di Windows 10 e, soprattutto, Windows 11.

Con la pubblicazione in anteprima di Rufus 4.15 (download), il progetto si concentra soprattutto sulla stabilizzazione delle novità introdotte nella versione 4.14, in particolare la modalità di installazione automatica di Windows 11.

Correzione e miglioramento dell’Installazione silenziosa di Windows 11

Rufus 4.14 ha introdotto una modalità di installazione automatica di Windows 11 che consente di arrivare al desktop del sistema operativo, partendo da zero con il setup, enza alcuna interazione da parte dell’utente. Si tratta di una vera e propria installazione non presidiata di Windows 11: una volta avviato il sistema dalla chiavetta USB preparata con Rufus, il software individua automaticamente la prima unità disponibile, elimina le partizioni esistenti, crea la struttura richiesta dall’installazione di Windows 11 e completa il procedimento senza mostrare schermate di configurazione.

Si tratta di una funzionalità estremamente potente per amministratori di sistema, tecnici IT e laboratori che devono reinstallare frequentemente Windows 11, tuttavia il livello di automazione raggiunto implica anche rischi significativi. La rimozione del contenuto della prima unità presente sulla macchina è un’operazione non banale, della quale gli utenti devono essere consapevoli.

Non sorprende quindi che Batard abbia dedicato molto tempo a valutare ulteriori protezioni per questa funzione. Nelle discussioni interne relative allo sviluppo della 4.15 viene infatti evidenziata la necessità di rafforzare gli avvisi e i meccanismi di salvaguardia. Con Rufus 4.16, l’applicazione compie un passo importante in questa direzione con l’introduzione di conferme multiple e dichiarazioni esplicite di responsabilità prima dell’attivazione della funzione.

Il bug che bloccava Windows 11 al 75% dell’installazione

Numerose segnalazioni riportavano inoltre un arresto anomalo dell’installazione di Windows 11 intorno al 75% del processo, dopo la scelta dell’Installazione silenziosa.

A valle di una serie di controlli, Batard ha individuato il problema all’interno del meccanismo di generazione automatica del file autounattend.xml , utilizzato per impostare l’installazione automatizzata (non presidiata) di Windows 11.

Dalle informazioni pubblicate, emerge che il problema era collegato alla gestione delle lettere di unità durante le fasi iniziali del setup. Rufus cercava di mappare il supporto USB come unità D:, ma in determinate condizioni il setup di Windows 11 assegnava le lettere in modo differente, generando conflitti che interrompevano la procedura automatizzata.

Miglioramenti nella gestione delle operazioni di scrittura

Un’altra modifica di rilievo applicata in Rufus 4.15 riguarda la possibilità di interrompere più efficacemente le operazioni di scrittura quando Rufus effettua tentativi ripetuti.

Lo sviluppatore è intervenuto sul sistema che gestisce errori I/O, timeout USB e aree di memorizzazione problematiche. In alcune situazioni, soprattutto con chiavette USB economiche o supporti che stanno iniziando a manifestare problemi hardware, Rufus può effettuare diversi tentativi di scrittura prima di dichiarare il fallimento dell’operazione. Nelle versioni precedenti di Rufus, l’interruzione da parte dell’utente poteva risultare poco reattiva durante queste sequenze di retry.

La modifica dovrebbe quindi rendere più immediata la gestione dell’annullamento, migliorando l’esperienza d’uso soprattutto durante la creazione di supporti di grandi dimensioni.

Correzioni importanti per i PC ARM e Snapdragon X

Una delle modifiche più rilevanti ha a che fare con la crescente diffusione di sistemi Windows 11 basati su architettura ARM64. L’arrivo delle piattaforme Snapdragon X Elite e Snapdragon X Plus ha riportato al centro dell’attenzione il tema della compatibilità degli strumenti di installazione.

La beta 4.15 elimina un crash che poteva verificarsi in avvio quando si utilizzava UEFI:NTFS su sistemi Snapdragon X. Si tratta di un componente fondamentale di Rufus: consente infatti di avviare supporti NTFS anche in ambienti UEFI che normalmente supportano soltanto partizioni FAT32.

Il problema assumeva particolare rilevanza perché le immagini ISO più recenti di Windows 11 spesso contengono file superiori al limite di 4 GB imposto da FAT32. In pratica, senza UEFI:NTFS molti utenti sarebbero costretti a ricorrere a soluzioni alternative o a suddividere i file dell’immagine.

La correzione migliora quindi l’affidabilità del software proprio nel momento in cui i PC ARM stanno conquistando una quota crescente del mercato Windows.

Correzione di vulnerabilità nel parser XML ezxml

Uno degli interventi più importanti sotto il profilo della sicurezza riguarda il parser XML ezxml, utilizzato internamente da Rufus. Grazie alla segnalazione del ricercatore Eric Sadowski, Batard ha corretto due vulnerabilità distinte.

Entrambe le vulnerabilità interessano la fase di elaborazione dei documenti XML: la prima è assimilabile alla famiglia degli attacchi conosciuti come XML Bomb o Billion Laughs, nei quali entità XML annidate possono provocare un consumo eccessivo di memoria e CPU. La seconda riguarda invece possibili errori aritmetici durante il calcolo delle dimensioni di strutture dati interne.

Anche se Rufus non opera come server esposto su Internet, il trattamento di file XML provenienti da immagini ISO o da sorgenti esterne rende comunque importante eliminare qualsiasi possibilità di elaborazione non sicura.

Windows User Experience: correzioni e affinamenti

Una parte consistente delle modifiche interessa il sistema WUE (Windows User Experience), ossia il motore attraverso cui Rufus personalizza il comportamento dell’installazione di Windows.

Nel corso degli anni questa componente è diventata uno degli elementi distintivi del progetto, permettendo di:

bypassare alcuni requisiti hardware;

creare account locali;

replicare impostazioni regionali;

rimuovere componenti Microsoft indesiderati;

automatizzare varie fasi del setup.

Rufus 4.15 introduce numerosi correttivi:

eliminazione del problema che selezionava automaticamente la prima opzione WUE;

correzione di un ciclo infinito in presenza di ISO Windows contenenti più immagini WIM;

sistemazione della logica che abilita la funzione “Enable runtime UEFI media validation“;

ulteriori miglioramenti alla rimozione di OneDrive;

validazione più robusta dei nomi utente locali.

Particolarmente interessante è il bug relativo alle ISO multi-WIM. Le immagini Windows possono infatti contenere molteplici edizioni all’interno dello stesso file install.wim .

Quando il software deve analizzare automaticamente queste immagini per applicare personalizzazioni WUE, la presenza di più indici può generare complessità notevoli nella logica di enumerazione e selezione. La correzione del loop infinito è sintomo di un ulteriore attento miglioramento del codice di scansione delle immagini WIM di Windows.

Perché Rufus continua a distinguersi dagli strumenti ufficiali

Microsoft mette a disposizione strumenti ufficiali come Media Creation Tool (Supporto di installazione per Windows 11) per creare supporti di installazione di Windows 11. Rufus continua però a mantenere una posizione privilegiata tra tecnici e appassionati grazie alla flessibilità che offre.

La versione 4.14 aveva già introdotto opzioni per disattivare componenti come Copilot, Teams, Outlook e altri elementi considerati superflui da molti utenti, oltre alla possibilità di automatizzare completamente l’installazione del sistema operativo. Rufus 4.15 non aggiunge nuove funzioni visibili, ma consolida il lavoro svolto nei mesi precedenti e corregge difetti che avrebbero potuto limitare l’adozione delle novità più ambiziose.

Automatizzare la formattazione di un disco e l’installazione di Windows senza alcuna interazione dell’utente comporta rischi evidenti se qualcosa non funziona come previsto: per questo motivo una release focalizzata sulle correzioni può risultare più importante di una ricca di nuove caratteristiche.