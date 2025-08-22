Saily: internet all'estero senza roaming e senza pensieri

Navigare online mentre si è in viaggio fuori dall’UE non deve essere complicato né costoso. Con Saily, la eSIM digitale pensata per chi si sposta all’estero, puoi connetterti a internet veloce in oltre 150 Paesi senza dover sostituire la tua SIM tradizionale e senza affrontare i costi salati del roaming.

L’attivazione è immediata e si gestisce direttamente dal sito ufficiale di Saily : basta scegliere il piano dati che meglio si adatta alla destinazione e alla durata del soggiorno, pagando solo quello che effettivamente utilizzi.

Come funziona Saily

Dopo aver scaricato l’app, puoi configurare pacchetti che spaziano da 1 GB valido per una settimana fino a 100 GB utilizzabili per sei mesi. Non appena atterri nel Paese scelto, la tua eSIM entra in funzione automaticamente, così sei subito online senza cambi di scheda né sorprese indesiderate per quanto riguarda i costi.

Saily è particolarmente vantaggiosa per chi viaggia al di fuori dell’Unione Europea, dove il roaming gratuito non si applica. È possibile ampliare la copertura includendo nuove aree geografiche, optare per pacchetti regionali o globali e ricevere notifiche automatiche quando si supera l’80% del traffico dati, così da avere sempre sotto controllo i consumi.

Una soluzione trasparente, pratica e sicura, ideale per chi desidera viaggiare con la certezza di avere internet sempre disponibile. Ti basta scaricare l’app, configurare la tua eSIM e partire con la garanzia di restare connesso in ogni momento.