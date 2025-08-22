Saily: internet all'estero senza roaming e senza pensieri

Quando si viaggia fuori dall'UE, i costi del roaming diventano salatissimi. Come farne a meno? Con le eSIM di Saily.
Edoardo Damato
Pubblicato il 22 ago 2025
Saily: internet all'estero senza roaming e senza pensieri

Navigare online mentre si è in viaggio fuori dall’UE non deve essere complicato né costoso. Con Saily, la eSIM digitale pensata per chi si sposta all’estero, puoi connetterti a internet veloce in oltre 150 Paesi senza dover sostituire la tua SIM tradizionale e senza affrontare i costi salati del roaming.

L’attivazione è immediata e si gestisce direttamente dal sito ufficiale di Saily : basta scegliere il piano dati che meglio si adatta alla destinazione e alla durata del soggiorno, pagando solo quello che effettivamente utilizzi.

Vai all’offerta di Saily

Come funziona Saily

Dopo aver scaricato l’app, puoi configurare pacchetti che spaziano da 1 GB valido per una settimana fino a 100 GB utilizzabili per sei mesi. Non appena atterri nel Paese scelto, la tua eSIM entra in funzione automaticamente, così sei subito online senza cambi di scheda né sorprese indesiderate per quanto riguarda i costi.

Saily è particolarmente vantaggiosa per chi viaggia al di fuori dell’Unione Europea, dove il roaming gratuito non si applica. È possibile ampliare la copertura includendo nuove aree geografiche, optare per pacchetti regionali o globali e ricevere notifiche automatiche quando si supera l’80% del traffico dati, così da avere sempre sotto controllo i consumi.

Una soluzione trasparente, pratica e sicura, ideale per chi desidera viaggiare con la certezza di avere internet sempre disponibile. Ti basta scaricare l’app, configurare la tua eSIM e partire con la garanzia di restare connesso in ogni momento.

Vai all’offerta di Saily
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Airalo è in sconto del 10%: attiva ora l'eSIM per la connessione fuori dall'UE
Offerte

Airalo è in sconto del 10%: attiva ora l'eSIM per la connessione fuori dall'UE
Iliad e la sua offerta universale che accontenta tutti: ecco TOP 250 Plus
Offerte

Iliad e la sua offerta universale che accontenta tutti: ecco TOP 250 Plus
Guardare tutta la Serie A costa meno grazie al pacchetto TIMVISION con DAZN e Prime
Offerte

Guardare tutta la Serie A costa meno grazie al pacchetto TIMVISION con DAZN e Prime
MyClub Pass: l’abbonamento DAZN per non perdere nemmeno un minuto di Serie A e B
Offerte

MyClub Pass: l’abbonamento DAZN per non perdere nemmeno un minuto di Serie A e B
Link copiato negli appunti