Saily moltiplica i vantaggi dei suoi piani eSIM: cashback fino al 15%

I piani dati eSIM di Saily sono ora più convenienti e consentono di navigare di più spendendo meno: ecco come funziona la nuova offerta.
Federico Pisanu
Pubblicato il 30 ott 2025
Saily moltiplica i vantaggi dei suoi piani eSIM: cashback fino al 15%

Fino al 4 novembre gli utenti che acquistano un piano dati eSIM di Saily per il loro viaggio all’estero potranno beneficiare di un cashback fino al 15% di crediti. Quest’ultimi saranno aggiunti in automatico all’account entro 24 ore dalla data di acquisto del piano: per monitorare il saldo aggiornato, ciascuno può fare affidamento alla sezione dedicata del proprio profilo.

La eSIM di Saily permette di avere Internet anche fuori dall’Europa a prezzi più vantaggiosi rispetto alle SIM locali. Inoltre, sia dal punto di vista dell’installazione che dell’utilizzo, le SIM digitali sono molto più semplici da usare, venendo così incontro sia alle nuove generazioni che alle persone meno avvezze con la tecnologia.

Vai ai piani di Saily

saily promozione autunno 2025 offerta

Come funziona la nuova promozione di Saily

Per beneficiare del cashback in crediti Saily occorre acquistare un piano eSIM entro il 4 novembre. Il valore del rimborso è rapportato ai Giga associati al piano scelto:

  • 3% di crediti Saily in caso di acquisto di un piano dati inferiore a 5 Giga
  • 10% di crediti Saily in caso di acquisto di un piano dati da 10 Giga o 20 Giga
  • 15% di crediti Saily in caso di acquisto di un piano dati da 50 Giga, 100 Giga o Giga illimitati

Tra le ultime novità di Saily segnaliamo il piano Ultra, una eSIM con 30 Giga internazionali al mese ad alta velocità, 8% di cashback in crediti Saily e ulteriori vantaggi esclusivi, tra cui l’abbonamento al servizio di rete privata virtuale NordVPN, l’assistenza premium e l’accesso alle lounge aeroportuali convenzionate.

Con le eSIM di Saily si beneficia inoltre di una navigazione più sicura grazie alle funzionalità proprietarie Blocco degli annunci e Protezione web, disponibili all’interno delle impostazioni. L’applicazione ufficiale consente inoltre di cambiare la posizione virtuale in modo semplice, al fine di navigare in modo più privato e accedere ai propri contenuti preferiti senza restrizioni geografiche.

Vai ai piani di Saily

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

eSIM Saily: ricevi fino al 15% di cashback entro il 4 novembre
Offerte

eSIM Saily: ricevi fino al 15% di cashback entro il 4 novembre
Windows 11 integra uno speed test nella barra delle applicazioni
Windows

Windows 11 integra uno speed test nella barra delle applicazioni
FiberCop e la fibra ottica: risultati 2025, copertura nazionale e switch-off rete in rame
Business

FiberCop e la fibra ottica: risultati 2025, copertura nazionale e switch-off rete in rame
Record mondiale: fibra a core cavo Microsoft viaggia alla velocità della luce… o quasi
Connettività

Record mondiale: fibra a core cavo Microsoft viaggia alla velocità della luce… o quasi
Link copiato negli appunti