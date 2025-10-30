Saily moltiplica i vantaggi dei suoi piani eSIM: cashback fino al 15%

Fino al 4 novembre gli utenti che acquistano un piano dati eSIM di Saily per il loro viaggio all’estero potranno beneficiare di un cashback fino al 15% di crediti. Quest’ultimi saranno aggiunti in automatico all’account entro 24 ore dalla data di acquisto del piano: per monitorare il saldo aggiornato, ciascuno può fare affidamento alla sezione dedicata del proprio profilo.

La eSIM di Saily permette di avere Internet anche fuori dall’Europa a prezzi più vantaggiosi rispetto alle SIM locali. Inoltre, sia dal punto di vista dell’installazione che dell’utilizzo, le SIM digitali sono molto più semplici da usare, venendo così incontro sia alle nuove generazioni che alle persone meno avvezze con la tecnologia.

Come funziona la nuova promozione di Saily

Per beneficiare del cashback in crediti Saily occorre acquistare un piano eSIM entro il 4 novembre. Il valore del rimborso è rapportato ai Giga associati al piano scelto:

3% di crediti Saily in caso di acquisto di un piano dati inferiore a 5 Giga

in caso di acquisto di un piano dati inferiore a 5 Giga 10% di crediti Saily in caso di acquisto di un piano dati da 10 Giga o 20 Giga

in caso di acquisto di un piano dati da 10 Giga o 20 Giga 15% di crediti Saily in caso di acquisto di un piano dati da 50 Giga, 100 Giga o Giga illimitati

Tra le ultime novità di Saily segnaliamo il piano Ultra, una eSIM con 30 Giga internazionali al mese ad alta velocità, 8% di cashback in crediti Saily e ulteriori vantaggi esclusivi, tra cui l’abbonamento al servizio di rete privata virtuale NordVPN, l’assistenza premium e l’accesso alle lounge aeroportuali convenzionate.

Con le eSIM di Saily si beneficia inoltre di una navigazione più sicura grazie alle funzionalità proprietarie Blocco degli annunci e Protezione web, disponibili all’interno delle impostazioni. L’applicazione ufficiale consente inoltre di cambiare la posizione virtuale in modo semplice, al fine di navigare in modo più privato e accedere ai propri contenuti preferiti senza restrizioni geografiche.