Saily, ultimo giorno per ottenere fino al 15% di cashback in crediti

In casa Saily, uno dei più popolari di eSIM internazionale tra i viaggiatori di tutto il mondo, è l’ultimo giorno della promozione che consente di ricevere fino al 15% di cashback in crediti, riutilizzabili per ottenere uno sconto sull’acquisto di un nuovo piano eSIM in occasione di una futura vacanza. Rimane inoltre sempre valido il 5% di extra sconto per i nuovi clienti che sottoscrivono un qualsiasi piano utilizzando il codice TRYSAILY5.
A differenza degli altri servizi di eSIM, Saily non si limita a garantire una connettività a 360 gradi, ma offre anche una navigazione più sicura grazie alle funzionalità di sicurezza proprietarie come “Posizione virtuale”, “Blocco degli annunci” e “Protezione web”. I servizi appena citati sono inclusi in tutti i piani, indipendentemente dal Paese scelto.
Come funziona la promozione di Saily
L’ultima iniziativa di Saily prevede una ricompensa in crediti Saily secondo questo schema:
- 3% di Crediti Saily su tutti i piani dati eSIM inferiori a 5 Giga;
- 10% di Crediti Saily su tutti i piani dati eSIM da 10 o 20 Giga;
- 15% di Crediti Saily su tutti i piani dati eSIM da 50 Giga, 100 Giga o Giga illimitati.
Per partecipare alla promozione occorre acquistare un nuovo piano eSIM entro il 4 novembre. I crediti supplementari guadagnati grazie alla promo saranno accreditati in automatico al proprio account entro 24 ore dall’acquisto del piano. Il regolamento specifica inoltre che il regalo non può essere convertito in contanti o articoli/servizi alternativi, né trasferito ad altri utenti.
Ricordiamo anche che i crediti Saily consentono di ottenere uno sconto sull’acquisto di un qualsiasi piano eSIM, dunque la promozione attuale può essere sfruttata per l’acquisto successivo di un piano dati in previsione di una futura vacanza all’estero, che sia a fine anno o nella primavera/estate 2026. Maggiori info sono consultabili al link che segue.