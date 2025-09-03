Saldi per il ritorno a scuola: Lifetime Office 2021 Pro a 31,25€ e vinci 11 Pro (anche scontato)!

Non lasciare che il caos di un nuovo semestre faccia deragliare la tua produttività: consumerà molto del tuo tempo. Non aspettare oltre! Aggiorna il tuo computer con i saldi per il ritorno a scuola di Godeal24. Con un pagamento una tantum di 31,25€, puoi ottenere l’aiuto di MS Office 2021 Pro, app ricche di funzionalità come Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams e OneNote per un computer! Inoltre, l’esclusiva interfaccia utente basata su barra multifunzione di Office 2021 Pro rende più facile che mai l’accesso a tutte le funzionalità, gli strumenti e le personalizzazioni della suite, semplificando il lavoro su progetti complessi che richiedono più programmi. Non solo, ma puoi personalizzare il layout del documento, semplificare la formattazione di e-mail e presentazioni e molto altro ancora con strumenti intuitivi prontamente disponibili. Office 2021 è perfetto per professionisti, studenti e chiunque abbia bisogno di strumenti affidabili per la creazione di documenti e la gestione dei dati. Naturalmente, alcune persone apprezzano le funzionalità più recenti più del costo! Su Godeal24 è possibile risparmiare 100 euro su una chiave Office 2024 Home and Business originale a soli 139,99 euro. Durante il nuovo semestre, concediti una dose extra di potenza professionale a un costo accessibile!
Vendita flash! Questa offerta non durerà a lungo!
- Chiave Office 2021 Pro Plus – 1 PC – 31,25€
- Chiave Office 2021 Pro Plus – 2 chiavi – 59,50 € (solo 29,70 €/chiave)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 chiavi – 81,75€ (solo 27,05€/chiave)
- Chiave Office 2021 Pro Plus – 5 PC – 130€ (solo 26€/PC)
- Chiave Office 2019 Pro Plus – 1 PC – 24,75 €
- Chiave Office 2016 Pro Plus – 1 PC – 18,29 €
- Office 2021 Home and Business per Mac – 59,29 €
- Office 2019 Home and Business per Mac – 32,29 €
- Office 2024 Casa e Azienda per PC/Mac – 139.99€
Windows 11 Pro è un sistema operativo creato per gli studenti che necessitano di potenza e flessibilità. Invece di 199€, è possibile ottenere una chiave autentica di Win 11 Pro per 13,25€! Che tu stia scrivendo un saggio, facendo ricerche per un grande progetto o gestendo più schede e app, Windows 11 Pro rende il multitasking senza interruzioni.
Grande offerta solo oggi! Aggiorna subito!
- Vinci 11 Chiavi Professionali – 13.25€
- Win 11 Professional – 2 chiavi – 24,75€ (solo 12,38€/chiave)
- Win 11 Professional – 3 chiavi – 34.45€ (solo 48€/chiave)
- Win 11 Professional – 5 Chiavi – 53.15€(Solo 10.63€ /Chiave)
- Vinci 11 chiavi Home – 13,05€
- Win 11 Home – 2 Chiavi – 24.25€ (Solo 13€/Chiave)
- Vinci 11 Home – 3 Chiavi – 34,05€ (solo 11,35€/chiave)
- Vinci 11 Home – 5 Chiavi – 49,59€ (solo 9,92€/chiave)
- Vinci 10 Chiavi Professionali – 8.25€
- Vinci 10 chiavi home – 8.15€
Acquistare insieme fa risparmiare di più! (Codice coupon “SGO62”)
- Pacchetto Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus – 42,29 €
- Pacchetto Win 11 Pro + Office 2019 Pro Plus -36,54€
- Pacchetto Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus – 41,99€
- Pacchetto Win 11 Home + Office 2019 Pro Plus – 36,24 €
- Visio Professional 2021 – 1 PC – 22.97€
- Progetto Professionale 2021 – 1 PC – 25,70€
Altre chiavi MS godono del 50% di sconto! (Codice coupon ” SGO50″)
- Accesso Professionale 2021 – 1 PC – 22.36€
- Server di Win 2025 Standard – 31,49€
- Win Server 2022 Standard – 26,19€
- Win Server 2022 Datacenter – 27.21€
- Vinci 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 14,99€
- Vinci 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12,81€
Un luogo ideale per gli affari! Maggiori esigenze, maggiori risparmi!
- Office 2021 Pro – 50 chiavi – 1400€ (Solo 28€/Chiave)
- Office 2019 Pro – 50 chiavi – 950€ (solo 19€/chiave)
- Win 11 Pro – 50 chiavi – 400€ (solo 8€/chiave)
- Win 11 Home – 50 chiavi – 389€ (solo 7,59€/chiave)
- Win 10 Pro – 50 chiavi – 325€ (solo 6,5€/chiave)
- Vinci 10 Home – 50 Chiavi – 299.50€ (Solo 5.99€/Chiave)
Pratico software per strumenti informatici:
- Ashampoo PDF Pro 4 – 29.99€
- IObit Driver Booster 12 – 17.69€
- Adguard – 3 dispositivi – A vita – 32,74 €
- Registratore dello schermo AWZ – 1 Mac/Lifetime – 23.99€
- Internet Download Manager – 1 PC / A vita –21,99€
Perché scegliere Godeal24?
Se stai cercando un modo conveniente per attivare la tua licenza in modo permanente, allora non cercare oltre Godeal24. Con molti anni di esperienza in questo settore, garantiamo che tutte le nostre chiavi funzionano con il software ufficiale, altrimenti ti rimborseremo completamente! Abbiamo un’ottima reputazione su Trustpilot. Acquista le chiavi software qui su Godeal24 e risparmia un sacco di soldi con la nostra consegna immediata e il servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Siamo un’azienda di fiducia a livello globale, con un punteggio di 4,8 stelle su 5 su Trustpilot. Tutte le chiavi sono prodotti MS originali, quindi non aspettare: acquista oggi al miglior prezzo!
Contatta Godeal24: service@godeal24.com
Come utilizzare un codice coupon?
- Aggiungi il prodotto al carrello e compila il codice coupon, fai clic su “Procedi al pagamento” dopo la conferma!
- Seleziona “CWALLETCO” in questo passaggio, quindi fai clic su “Continua”.