Salernitana-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Sono passati pochi giorni dal roboante 6-1 rifilato dalla Juventus alla Salernitana in Coppa Italia. Adesso le due squadre si affrontano nuovamente, questa volta in terra campana, per l’ultima giornata del girone di andata di Serie A.

Inutile dire che i bianconeri hanno bisogno di ripetere il successo ottenuto in settimana per non perdere terreno dall’Inter. D’altro canto, i padroni di casa vogliono riscattare la brutta eliminazione di Coppa e soprattutto cercano disperati punti salvezza.

La partita avrà inizio alle ore 18 e potrai vederla qui in diretta streaming su DAZN.

Salernitana-Juventus in streaming: le probabili formazioni

La Salernitana sembra orientata a confermare Simy in attacco, supportato da Tchaouna e Candreva, che potrebbe recuperare dall’influenza. A centrocampo, Maggiore e Legowski prenderanno il posto di Lassana Coulibaly, impegnato nella Coppa d’Africa.

Martegani agirà come trequartista. In difesa, con l’assenza di Pirola, Gyomber e Fazio prenderanno il centro, mentre Daniliuc e Bradaric saranno i terzini. Costil sarà il portiere.

La Juventus può contare su Yildiz in forma, che potrebbe partire nuovamente titolare insieme a Vlahovic, considerando l’assenza di Chiesa, fermo a causa di un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio. Con Locatelli squalificato, Nicolussi Caviglia guiderà il centrocampo affiancato da McKennie e Rabiot.

Sulle fasce, Kostic a sinistra e Weah a destra, con Cambiaso fuori a causa di una sindrome influenzale. In difesa, Bremer sarà al centro davanti a Szczesny.

Calcio d’inizio alle ore 18: tutto in diretta streaming su DAZN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.