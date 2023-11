Salernitana-Lazio: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Dopo la sosta per le nazionali riparte il campionato italiano di Serie A con la tredicesima giornata. Si comincia con l’anticipo tra Salernitana e Lazio, due formazioni che arrivano con necessità di punti per obiettivi diversi.

I campani hanno assolutamente bisogno di migliorare una classifica molto pericolosa, mentre i biancocelesti non vogliono perdere il treno che porta all’Europa che conta.

La partita avrà inizio alle 15 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Salernitana-Lazio in streaming: le probabili formazioni

La Salernitana dovrà fare a meno di Dia, indisponibile a causa di fastidiosi problemi alla caviglia. In attacco, Ikwuemesi sarà la punta centrale, supportato da Candreva e Kastanos.

A centrocampo, Bohinen sarà affiancato da Legowski e Lassana Coulibaly. La difesa a quattro vedrà Bradaric al rilancio, affiancato da Fazio, Pirola e Mazzocchi. Costil sarà il portiere, mentre Ochoa sarà indisponibile.

Per gli ospiti, il mister Sarri può contare sul recupero di Zaccagni, che è tornato ad allenarsi in gruppo da mercoledì. Tuttavia, l’esterno si contenderà un posto nel tridente con Pedro. Immobile sarà la punta centrale, con la possibilità di una staffetta con Castellanos nel corso della partita. In regia, probabile chance per Cataldi, considerando che Rovella non si è allenato a pieno regime giovedì e venerdì.

Ai lati di Cataldi, Guendouzi e Kamada prenderanno parte al centrocampo, mentre Luis Alberto sarà squalificato. In difesa, assente Casale per noie muscolari, quindi Gila prenderà il suo posto al centro, affiancato da Patric. Lazzari e il recuperato Marusic saranno i terzini, mentre Provedel difenderà la porta.

Calcio d’inizio alle ore 15 in diretta streaming su DAZN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.