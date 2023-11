Salernitana-Napoli: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Derby campano delicato quello che andrà in scena tra Salernitana e Napoli alle ore 15 di questo sabato pomeriggio.

I granata sono alla ricerca disperata della prima vittoria in campionato per lasciare l’ultimo posto in classifica e cercano il successo di prestigio contro gli ingombranti cugini del Napoli, in cerca dei 3 punti per rimanere agganciati alla lotta scudetto.

La partita inizierà alle 15 in diretta streaming esclusiva su DAZN.

Salernitana-Napoli in streaming: le probabili formazioni

Inzaghi sta valutando l’opzione del 4-3-3, e con Dia e Cabral in campo, con Candreva a completare l’attacco. Nella difesa, davanti a Ochoa, si prevede la presenza del rientrante Fazio e di Pirola al centro, con Daniliuc sulla fascia destra e Mazzocchi con più libertà di spinta sulla sinistra. Il centrocampo presenta alcune incognite, ma Coulibaly è l’unico certo di un posto da titolare. Bohinen sembra destinato a una riconferma, essendo l’unico regista puro della rosa, mentre per il ruolo di mezzala sinistra Maggiore è in leggero vantaggio su Kastanos e Martegani. Per quanto riguarda il Napoli, la squadra dovrà ancora fare a meno dell’infortunato Osimhen, attualmente in Nigeria per questioni familiari, e dello squalificato Natan. Dovrebbe invece fare il suo ritorno dal primo minuto Anguissa, dopo aver giocato gli ultimi minuti contro il Milan. La formazione dovrebbe essere un 4-3-3, con Meret in porta, e una linea difensiva composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard e Olivera. Nel centrocampo titolare ci saranno Lobotka, Anguissa e Zielinski. In attacco, il tridente Politano-Kvara-Raspadori sembra essere la scelta principale, mentre Simeone e Lindstrom potrebbero essere opzioni dalla panchina. Guarda Salernitana-Napoli in streaming Tutto questo sarà in diretta streaming dalle 15 su DAZN.

