Salernitana-Roma: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Il posticipo del lunedì sera della 22esima giornata di Serie A propone la delicata sfida tra Salernitana e Roma. I padroni di casa, reduci da tre sconfitte di fila, devono assolutamente trovare i tre punti per non perdere contatto con le altre squadre in ottica salvezza.

I giallorossi puntano a rinascere con la cura De Rossi e dopo il successo ottenuto contro il Verona vogliono ripetersi sul campo dei granata per rilanciare le proprie ambizioni in chiave europea.

La partita avrà inizio alle 20.45 e potrai vederla, come sempre, in diretta streaming su DAZN.

Salernitana-Roma in streaming: le probabili formazioni

Situazione di emergenza per la Salernitana con Pirola, Dia e Fazio ancora fuori gioco. Inzaghi sembra orientato a riproporre il modulo 4-3-2-1, introducendo alcune novità in tutti i reparti.

In difesa, Zanoli sembra in vantaggio su Pierozzi, mentre Daniliuc potrebbe prendere il posto di Lovato al fianco di Gyomber. Bradaric sarà confermato sulla fascia sinistra. A centrocampo, Basic, Maggiore e Martegani sembrano essere la scelta per garantire continuità.

In attacco, con le difficoltà di Simy e Ikwuemesi, potrebbe essere sperimentato Tchaouna come falso nueve, supportato da Candreva e Kastanos.

Dall’altra parte, Daniele De Rossi si trova ancora alle prese con un’emergenza difensiva: l’assenza di Spinazzola, a causa di un infortunio muscolare, apre le porte a Kristensen sulla fascia sinistra, mentre Karsdorp occuperà quella destra. Mancini e Llorente formeranno la coppia di centrali, con Huijsen pronto a subentrare in caso di necessità.

A centrocampo, la squalifica di Paredes apre spazio a Cristante in mezzo, affiancato da Bove e Pellegrini. Dybala, recuperato, si unirà a Lukaku ed El Shaarawy nel tridente offensivo.

Calcio d’inizio alle ore 20.45 e diretta streaming su DAZN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.