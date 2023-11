Salisburgo-Inter: formazioni e dove vederla gratis in streaming

L’Inter di Simone Inzaghi fa visita al Red Bull Salisburgo, già battuto all’andata, con un solo obiettivo: la vittoria. I 3 punti permetterebbero ai nerazzurri di strappare già il passaggio al prossimo turno e concentrarsi così sul campionato fino a febbraio. Trasferta però difficile però quella in terra austriaca con i padroni di casa che non vogliono mollare le possibilità di qualificazione.

Salisburgo-Inter in streaming: le probabili formazioni

Il Salisburgo affronta l’Inter con alcune assenze significative. Sette giocatori saranno assenti per Gerhard Struber, e c’è la possibilità che Solet si aggiunga alla lista degli infortunati, poiché non si è allenato con la squadra l’altro giorno.

Il tecnico austriaco dovrebbe fare affidamento su Baidoo al posto di Solet, affiancato da Pavlovic in difesa. In attacco, ci aspettiamo di vedere la coppia Simic e Konaté. A centrocampo, Bidstrup e Gourna-Douath formeranno il doppio play. Schlager sarà il portiere, con Dedic e Ulmer come terzini. Sugli esterni, Sucic e Gluokh daranno il massimo.

Da parte sua, l’Inter, guidata da Simone Inzaghi, sta pianificando alcune rotazioni nella formazione. Alcune di queste sono state già annunciate, tra cui la presenza di Sanchez e Frattesi come titolari.

Il cileno farà coppia con Thuram in attacco. A centrocampo, Barella e Calhanoglu sembrano favoriti rispetto a Mkhitaryan e Asllani. La vera incognita riguarda la fascia destra: con le assenze di Pavard e Cuadrado, il problema principale è la disponibilità di Dumfries, che potrebbe partire dalla panchina. In sua assenza, potremmo vedere un esordio da titolare per Bisseck, con Darmian avanzato come quinto difensore a destra.

Un’alternativa credibile potrebbe essere De Vrij, a meno che non abbia bisogno di riposo. Acerbi e Bastoni completeranno la difesa davanti al portiere Sommer. Inoltre, Carlos Augusto avrà l’opportunità di giocare come esterno sinistro.

