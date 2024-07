Samsung al lavoro per risolvere i problemi di batteria del Galaxy Watch 7

Durante le ultime ore si sta parlando molto di una questione legata a Samsung e ai suoi nuovi orologi. Il colosso sudcoreano sta fronteggiando una serie di lamentele da parte degli utenti che sono già venuti in possesso dei nuovi Galaxy Watch. I nuovi Watch 7 ed Ultra avrebbero mostrato infatti problemi di Battery Drain.

Questo problema può essere tranquillamente sintetizzato in un consumo eccessivo di batteria. Molti utenti hanno segnalato sui social di riferimento che i loro dispositivi non riuscirebbero a restare attivi per il tempo dichiarato da Samsung. Qualcuno avrebbe addirittura riferito di aver staccato dalla carica il suo Galaxy Watch alle 19:30 di sera per poi ricevere una notifica di dispositivo scarico circa alle 4:00 del mattino, il tutto senza usarlo. A quanto pare però ora Samsung starebbe per correre ai ripari essendo venuta a conoscenza del problema.

Samsung risolve i problemi di Battery Drain dei suoi nuovi Galaxy Watch

Sono diverse le lamentele inoltrate sui forum della community Samsung della Corea del Sud. Questa volta però un rappresentante di Samsung è intervenuto tra gli utenti fornendo una risposta chiarificatrice e soprattutto utile a tranquillizzare. I gestori della community segnalano che Samsung non è solo a conoscenza di queste segnalazioni, ma ha già identificato il problema ritenuto responsabile del consumo accelerato della batteria dei suoi nuovi smartwatch.

In aggiunta, il rappresentante di Samsung afferma che presto verrà rilasciato agli utenti un aggiornamento software per porre rimedio a questa situazione. È esattamente quello che i possessori di Galaxy Watch 7 speravano di sentire.

Bisogna ora attendere fin quando non arriverà il nuovo aggiornamento che gli utenti attendono con trepidazione. Bisognerà poi capire cosa effettivamente andrà a cambiare e se effettivamente gli orologi cominceranno a consumare meno del 10% all’ora.

Di certo si è trattato di un passo falso da parte di Samsung, ma allo stesso tempo l’azienda è stata in grado di venire subito a capo della problematica.