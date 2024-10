Samsung copia Apple Intelligence: ecco con quale funzione è in arrivo

Si sa che l’ultima frontiera del mondo smartphone che riesce a dare un po’ di brio agli utenti all’uscita di ogni nuovo dispositivo è rappresentata dall’intelligenza artificiale. A colpi di grandi innovazioni in questo senso, i produttori si stanno dando battaglia ormai da qualche tempo e a quanto pare i protagonisti saranno ancora una volta gli stessi: Samsung ed Apple.

Anche Google ha mostrato grossi passi in avanti con i suoi Pixel 9 che hanno ottenuto Gemini. Nel frattempo Apple ha annunciato la sua Apple Intelligence e prima ancora proprio Samsung ha lanciato Galaxy AI. Sarà difficile per il colosso sudcoreano, riuscire ad ostacolare l’azienda di Cupertino. Apple Intelligence consentirà diverse funzioni, tra cui quella utile per cercare nelle loro gallerie fotografiche in modo molto più rapido e smart. A quanto pare però Samsung starebbe pensando a qualcosa di analogo.

Samsung vuole battere Apple sul tempo: ecco una funzione per rendere la galleria AI

Galaxy AI ha attualmente il “cerchia e cerca”, funzione che consente di cerchiare un elemento in un’immagine e cercarlo sul web per capirne le caratteristiche. Ora però si parla di una grande novità: la nuova ricerca basata sull’intelligenza artificiale consentirà di trovare immagini nella galleria che l’utente sa di avere ma che magari sono nascoste sotto migliaia di altre foto.

Basterà descrivere l’immagine, magari scrivendo: “foto di me e mamma dal nostro viaggio in Italia“. In questo modo l’intelligenza artificiale passerà in rassegna tutte le tue foto e troverà quella descritta più velocemente. Samsung inoltre potrebbe anche aggiungere la funzionalità di Apple Intelligence che consente all’intelligenza artificiale di ordinare e riorganizzare la galleria per gli utenti, il tutto mettendo le immagini correlate una accanto all’altra in album dedicati.

Al momento questa è una voce, ma la volontà dell’azienda orientale di fare meglio sul fronte AI è ben chiara ormai da tempo.