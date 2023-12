Samsung Galaxy A15 allo scoperto: possibili specifiche e prezzo di lancio

Negli ultimi giorni stanno trapelando moltissime informazioni succose sulla prossima linea di fascia medio-bassa Galaxy A firmata Samsung. Giusto pochi giorni fa abbiamo avuto l’occasione di osservare i render di Samsung Galaxy A55 e inquadrarne anche alcune specifiche tecniche oltre che di design. Il nuovo leak dell’ultimo minuto riguarda però Samsung Galaxy A15, già apparso il mese scorso per mostrare il modello in colore blu che vedete in copertina, e ora ritornato sotto la luce dei riflettori per confermare la disponibilità di altri colori e alcune precedenti voci sul design.

Samsung Galaxy A15 come sarà?

Secondo quanto riportato dagli attenti colleghi di 91Mobiles, Samsung Galaxy A15 sarà dotato di un display con notch a goccia e bordi spessi, anche se non troppo, come tipico per un device di fascia medio-bassa. Sul retro figura una configurazione a tripla fotocamera con sensori disposti verticalmente, mentre sul lato destro appaiono bilanciere del volume e il pulsante di accensione.

Questo modello giungerà nelle colorazioni blu scuro/nero, argento e giallo canarino, nelle versioni 4G e 5G, con l’unica differenza rappresentata sotto la scocca dalla presenza rispettiva del chipset Helio G99 e del chip Dimensity 6100+. Stando ai rumor, lo smartphone troverà poi uno schermo FullHD+ da 6,5″, fino a 6 GB di RAM, fino a 128 GB di spazio di archiviazione e una batteria da 5.000 mAh. I tre sensori posteriori saranno rispettivamente da 50, 5 e 2 megapixel, mentre anteriormente si troverà la lente da 13 MP per i selfie.

Il prezzo? Secondo quanto trapelato si parla di circa 250 euro in Europa come prezzo di partenza, ma si consiglia di prendere questa – e il resto delle informazioni – con le pinze.